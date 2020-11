加州肺癌新增率列全國第四低 但檢測率不理想（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國肺臟協會周二發布第三屆肺癌狀態報告,加州的肺癌新增率列全國第四低,不過檢測率卻不理想,報告並發現,有色人種被診斷出罹患肺癌之後,結果卻最糟,甚麼原因呢?

美國肺臟協會周二發布的肺癌狀態報告”State of Lung Cancer”,透過分析關鍵的肺癌指標,例如發生率、存活率、診斷期別、手術治療、缺乏治療,以及檢查率等,來找出全國以及各州的肺癌趨勢。

該協會預期今年全美有超過22萬8千人被診斷罹患肺癌,目前的肺癌存活率已提升至22.6%。

美國肺臟協會倡議主任Erica Costa說:「肺癌是癌症死因中的首位,不論是女性或男性,我們發現肺癌存活率過去5年來提高了13%,在全國範圍,而存活率的提高部分原因是因為早期確診,或是在癌症腫瘤尚未擴散,最容易治療之前就發現

至於加州的情況,過去5年,加州肺癌新增率改善10.9%,加州的肺癌新增率為41.7%,比全國平均的58.7%為低,在全國則排第四低,不過加州高危人群的檢查率卻吊車尾。

Costa說:「加州新增案例很低,抽菸率也很低,但是在高危人群檢查率方面,加州卻在倒數五名之列,還有被確診後無法接受治療率。」

這份報告今年更首度針對有色人種進行分析,發現亞太裔早期發現罹患肺癌的機率約比白人低15%,確診後無法接受治療的機率約比白人高出10%。

另外跟白人患者相比,有色人種被診斷出肺癌後面對的結果會最糟。

Costa說:「確實有很多不同,有色人種社區看到明顯不同,跟白人對照相比的話,不僅在早期察覺上如此,在治療上以及接受手術作為第一項治療上也是如此。」

報告還點出,無法取得公平和可負擔的醫療保險是關鍵因素。

由於肺癌又稱為無聲殺手,患者早期很難察覺,協會呼籲民眾定期做檢查。

Costa說:「早期檢查真的很重要,特別是如果你年齡介於55歲至80歲,一直有吸菸,或是即使現在沒吸菸,但人生中曾有長時間吸菸,就一定要接受低劑量電腦斷層掃描,這是你要確保健康保險有給付的檢測項目,有針對肺癌的適當檢測。」

美國肺臟協會也表示,除了鼓勵戒菸,他們也在推動各地禁二手煙的立法,因為二手煙也是導致肺癌的原因之一。

