加州肺癌新增率列全國第四低 但檢測率不理想（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

美國肺臟協會周二發布第三屆肺癌狀態報告，加州的肺癌新增率列全國第四低，不過檢測率卻不理想，報告並發現，有色人種被診斷出罹患肺癌之後，結果卻最糟，甚麼原因呢？

美國肺臟協會周二發布的肺癌狀態報告”State of Lung Cancer”，透過分析關鍵的肺癌指標，例如發生率、存活率、診斷期別、手術治療、缺乏治療，以及檢查率等，來找出全國以及各州的肺癌趨勢。

該協會預期今年全美有超過22萬8千人被診斷罹患肺癌，目前的肺癌存活率已提升至22.6%。

美國肺臟協會倡議主任Erica Costa說：「肺癌是癌症死因中的首位，不論是女性或男性，我們發現肺癌存活率過去5年來提高了13%，在全國範圍，而存活率的提高部分原因是因為早期確診，或是在癌症腫瘤尚未擴散，最容易治療之前就發現

至於加州的情況，過去5年，加州肺癌新增率改善10.9%，加州的肺癌新增率為41.7%，比全國平均的58.7%為低，在全國則排第四低，不過加州高危人群的檢查率卻吊車尾。

Costa說：「加州新增案例很低，抽菸率也很低，但是在高危人群檢查率方面，加州卻在倒數五名之列，還有被確診後無法接受治療率。」

這份報告今年更首度針對有色人種進行分析，發現亞太裔早期發現罹患肺癌的機率約比白人低15%，確診後無法接受治療的機率約比白人高出10%。

另外跟白人患者相比，有色人種被診斷出肺癌後面對的結果會最糟。

Costa說：「確實有很多不同，有色人種社區看到明顯不同，跟白人對照相比的話，不僅在早期察覺上如此，在治療上以及接受手術作為第一項治療上也是如此。」

報告還點出，無法取得公平和可負擔的醫療保險是關鍵因素。

由於肺癌又稱為無聲殺手，患者早期很難察覺，協會呼籲民眾定期做檢查。

Costa說：「早期檢查真的很重要，特別是如果你年齡介於55歲至80歲，一直有吸菸，或是即使現在沒吸菸，但人生中曾有長時間吸菸，就一定要接受低劑量電腦斷層掃描，這是你要確保健康保險有給付的檢測項目，有針對肺癌的適當檢測。」

美國肺臟協會也表示，除了鼓勵戒菸，他們也在推動各地禁二手煙的立法，因為二手煙也是導致肺癌的原因之一。

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