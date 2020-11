加州收緊戴口罩指引 外出時幾乎都要遮蓋口鼻（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州收緊戴口罩指引,現在要求民眾出街時幾乎任何時間都必須遮蓋口鼻。

州府之前只是要求民眾在室內,例如商店或公共交通工具上才必須遮蓋口鼻,現在要求總之離開家裡,出門就要遮蓋口鼻,辦公室等室內場所就任何時候都要遮蓋口鼻,例外情況是在戶外跟不同住的人距離在6呎範圍以外,但也要隨身帶備口罩,一旦有人靠近便要即時戴上口罩,又例如當你獨自留在車廂內或房間,或同其他人保持6呎距離進食時,就可以除下口罩。

另外有特殊病例人士、聽障人士,或兩歲以下兒童都可獲豁免,不過都要同其他人保持6呎距離。

有民眾指戴口罩出街已經變成習慣,因此收緊了指引對他們來說並沒有分別,而且戴口罩是保護自己,希望每個人都戴。

加州州府周一緊急將41個縣的疫情水平列入紫色級別,在灣區,舊金山、Marin和San Mateo縣返回紅色級別,其餘的返回最高級別的紫色。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。