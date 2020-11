加州目前新冠肺炎傳播速度比疫情之初更快（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南加州洛杉磯縣對商業實施宵禁,即日起非必要性的商業,像是餐館等10點就必須打烊,清晨6點才許營業,加州目前面對快速上升的新冠病毒確診病例,但這和美國其他州相比情況如何?

加州州長紐森周一警告,加州在過去十天內確診病例攀升51%,而住院人數也上升48%,紐森表示,這染病率比疫情剛開始和夏天的情況來的更快,那加州和美國其他州相比疫情如何?

其中一個衡量疫情的指標是新症率,即每十萬人之中的新病例,7天的平均數字,加州現在的這個數字是21。

南北達科他兩州目前的疫情算是全國最嚴峻的,北達科他州的新症率是181,南達科他州則是161。

以城市來看,芝加哥的新症率是96。

舊金山加大的醫學部主任Bob Wachter醫生表示,加州現在的疫情沒有美國中西部來的嚴峻,但要是加州不改善目前的情況,將會出現同樣的問題,所以必須立即採取行動。

除了南北達科他兩州、中西部的愛荷華州,每十萬人的新症率是137,懷俄明州是128。

