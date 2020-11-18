加州目前新冠肺炎傳播速度比疫情之初更快（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

南加州洛杉磯縣對商業實施宵禁，即日起非必要性的商業，像是餐館等10點就必須打烊，清晨6點才許營業，加州目前面對快速上升的新冠病毒確診病例，但這和美國其他州相比情況如何？

加州州長紐森周一警告，加州在過去十天內確診病例攀升51%，而住院人數也上升48%，紐森表示，這染病率比疫情剛開始和夏天的情況來的更快，那加州和美國其他州相比疫情如何？

其中一個衡量疫情的指標是新症率，即每十萬人之中的新病例，7天的平均數字，加州現在的這個數字是21。

南北達科他兩州目前的疫情算是全國最嚴峻的，北達科他州的新症率是181，南達科他州則是161。

以城市來看，芝加哥的新症率是96。

舊金山加大的醫學部主任Bob Wachter醫生表示，加州現在的疫情沒有美國中西部來的嚴峻，但要是加州不改善目前的情況，將會出現同樣的問題，所以必須立即採取行動。

除了南北達科他兩州、中西部的愛荷華州，每十萬人的新症率是137，懷俄明州是128。

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