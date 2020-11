Amazon推網上藥房 沒醫保Prime會員買藥也享優惠

【KTSF 張麗月報導】

網購龍頭Amazon又拓展新業務,積極進軍藥物業,周二推出新的「網上藥房服務」,只要是Prime會員就可以透過電話或其他流動設備買藥和refill藥,然後藥物就會寄到你手上。

Amazon也與健保機構Cigna的附屬公司Evernorth合作,推出藥物卡,為沒有醫療保險的人士,如果在Amazon以及大約5萬間藥房購買專利處方藥物時,可以享有折扣優惠。

消費者需要在Amazon網站上開設個人資料戶口,醫生將處方藥物單傳送至Amazon就可以。

Amazon接受大部份的醫療保險,但Prime會員如果沒有醫保,仍然可以享有折扣優惠買藥。

Amazon聲稱,非專利藥物的藥價可以便宜八成,專利藥價的折扣也可高達四成。

有分析指出,Amazon開設網上藥房服務,可能對傳統藥房帶來衝擊,在現時的疫情期間,消費者對網上送貨服務的需求尤其明顯。

Amazon一直以來都瞄準健保業,兩年前就以7.5億元收購網上藥房PillPack,PillPack仍會繼續營運,專注於運送藥物給有慢性疾病的人士。

