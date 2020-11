美國宣布明年初從阿富汗伊拉克進一步撤軍

【KTSF 張麗月報導】

國防部周二宣佈,加快在明年初從阿富汗和伊拉克進一步撤軍,是符合設定的戰略目標,並不代表美國政策的改變。

署理國防部長Christopher Miller周二宣佈,執行特朗普總統的命令,加快在明年1月15日之前,即新任總統就職之前5天,從阿富汗和伊拉克進一步撤軍,將駐守在阿富汗和伊拉克的美軍人數分別降至2,500人,兩國的駐軍人數共減少2,500人。

據報有軍方高層不同意加快撤軍,認為應該循序漸進地進行,不過Miller說,撤軍計劃符合美國的戰略目標,但不代表美國政策的改變。

Miller說:「這符合我們設定的計劃和戰略目標,受到美國人民支持,不代表美國政策或目標的改變。」

署理國防部長Miller又說,如果有人質疑或想干擾美國這項撤軍和協調過渡計劃,美軍部隊將會繼續保衛美國人民的安全,以及支持理念相同的全球盟友,如果有任何恐怖事件發生,美軍將會隨時候命應對。

Miller說:「如果發生恐怖、動盪、分裂和仇恨掀起的活動來作出干擾,我們隨時準備應對制止。」

美國這項撤軍計劃受到國會部份共和黨領袖冷待,認為撤軍應該慢慢撤走,而北約秘書長也猛烈批評美國的舉動。

