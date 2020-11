張曉明指人大定法律規範：愛國愛港者治港 反中亂港者出局

【有線新聞】

港澳辦副主任張曉明,在《基本法》頒布30周年論壇上致辭,他指人大常委會就議員資格作出決定,為香港今後定下法律規範,要愛國者治港、反中亂港者出局,他又指香港法律界應該重視「司法改革」的呼聲。

人大常委會就香港立法會議員資格作出決定,港澳辦副主任張曉明指,除了為取消四個民主派議員資格提供法律基礎,還有深一層意義:「也是為今後處理此類問題立規明矩,愛國愛港者治港,反中亂港者出局,這是一國兩制下的政治規矩,現在也成為一項法律規範。這幾天重談的陳詞濫調,甚麼『最黑暗的一天』、『一國兩制死了』、『法治死了』,我們已經聽到很多了,就讓這些詛咒成為香港和國際上,一些人自我打臉的歷史紀錄,讓這些噪音成為香港,在變局中開新局的背景音樂吧。」

他說的香港開新局,是指很多觀念要正本清源、撥亂反正,他一口氣列舉多個例子,包括「人大釋法破壞法治」、「香港行三權分立」、「只要有篩選就不是普選」、「國民教育洗腦」等等,都是對一國兩制缺乏全面認識。而香港核心價值,亦應添上一項「崇尚愛國」。

張曉明在發言中,又引述終審法院前常任法官烈顯倫的一句,「是時候進行司法改革,指這些『局中人』的聲音值得社會及法律界重視。西方也有改革,與時俱進,不影響司法獨立。」

3個月內,兩次人大決定都是特首林鄭月娥提請的,她指立法會延任及延任議員的資格,都是特區處理不了的憲制問題。她指提請人大解決很合理:「做法符合憲法和基本法規定,有理有據、不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。」

她引述鄧小平早已講過要由愛國者為主體治港,亦講過中央會保留某些權利,只要認真學習鄧小平的講法,任何批評都會不攻自破。

