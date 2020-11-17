張曉明指人大定法律規範：愛國愛港者治港 反中亂港者出局

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港澳辦副主任張曉明，在《基本法》頒布30周年論壇上致辭，他指人大常委會就議員資格作出決定，為香港今後定下法律規範，要愛國者治港、反中亂港者出局，他又指香港法律界應該重視「司法改革」的呼聲。

人大常委會就香港立法會議員資格作出決定，港澳辦副主任張曉明指，除了為取消四個民主派議員資格提供法律基礎，還有深一層意義：「也是為今後處理此類問題立規明矩，愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是一國兩制下的政治規矩，現在也成為一項法律規範。這幾天重談的陳詞濫調，甚麼『最黑暗的一天』、『一國兩制死了』、『法治死了』，我們已經聽到很多了，就讓這些詛咒成為香港和國際上，一些人自我打臉的歷史紀錄，讓這些噪音成為香港，在變局中開新局的背景音樂吧。」

他說的香港開新局，是指很多觀念要正本清源、撥亂反正，他一口氣列舉多個例子，包括「人大釋法破壞法治」、「香港行三權分立」、「只要有篩選就不是普選」、「國民教育洗腦」等等，都是對一國兩制缺乏全面認識。而香港核心價值，亦應添上一項「崇尚愛國」。

張曉明在發言中，又引述終審法院前常任法官烈顯倫的一句，「是時候進行司法改革，指這些『局中人』的聲音值得社會及法律界重視。西方也有改革，與時俱進，不影響司法獨立。」

3個月內，兩次人大決定都是特首林鄭月娥提請的，她指立法會延任及延任議員的資格，都是特區處理不了的憲制問題。她指提請人大解決很合理：「做法符合憲法和基本法規定，有理有據、不容外國政府或政治組織抹黑詆毀。」

她引述鄧小平早已講過要由愛國者為主體治港，亦講過中央會保留某些權利，只要認真學習鄧小平的講法，任何批評都會不攻自破。

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