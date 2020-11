【KTSF】

世衛證實日內瓦總部至今有65職員確診新型肺炎。

世衛表示,正調查一個涉及5人感染群組,未能確定患者是否在總部內受感染,又指出上星期部分關聯個案可能是在公眾場所受感染,正展開流行病學調查。

美聯社早前引述世衛內部電郵指,染疫的65名員工中,約一半人是在總部工作。

至於結束隔離的總幹事譚德塞已返回總部工作,他說目前情況良好、無病徵,毋須做檢測。

