美國6天增百萬新症 專家指達到人道災難臨界點

【KTSF 江良慧報導】

雖然再有藥廠的疫苗研發傳出好消息，但對目前美國持續嚴峻的疫情就沒有幫助，有醫學專家甚至表示，疫情已經到達人道災難的臨界點。

美國的新型肺炎病例超過1100萬，在過去6天就增加100萬宗病例，全國50個州和屬地都錄得上升的個案，死亡人數也超過246,224，大約是全球總數的5份之1。

根據紐約時報的統計。美國上星期平均有超過15萬宗新症，比前兩星期的平均大幅上升81%，目前在全國要住院的新型肺炎病人，達接近7萬人的新高，比一個月前大幅上升87%。

德州Baylor大學醫學院的專家Peter Hotez醫生表示，美國正處於人道災難的臨界點，有可能在明年年初就有多達40萬人死亡。

他表示，根據衛生指標研究所的預測，明年1月新總統正式上任時，美國每天可能會有多達2千至2.500人死亡，換言之，新型肺炎可以成為美國按日計的單一頭號殺手，但如果9成半美國人肯一直都戴口罩，到明年3月1日為止，可以挽救多達68,000人性命。

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