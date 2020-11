美國6天增百萬新症 專家指達到人道災難臨界點

【KTSF 江良慧報導】

雖然再有藥廠的疫苗研發傳出好消息,但對目前美國持續嚴峻的疫情就沒有幫助,有醫學專家甚至表示,疫情已經到達人道災難的臨界點。

美國的新型肺炎病例超過1100萬,在過去6天就增加100萬宗病例,全國50個州和屬地都錄得上升的個案,死亡人數也超過246,224,大約是全球總數的5份之1。

根據紐約時報的統計。美國上星期平均有超過15萬宗新症,比前兩星期的平均大幅上升81%,目前在全國要住院的新型肺炎病人,達接近7萬人的新高,比一個月前大幅上升87%。

德州Baylor大學醫學院的專家Peter Hotez醫生表示,美國正處於人道災難的臨界點,有可能在明年年初就有多達40萬人死亡。

他表示,根據衛生指標研究所的預測,明年1月新總統正式上任時,美國每天可能會有多達2千至2.500人死亡,換言之,新型肺炎可以成為美國按日計的單一頭號殺手,但如果9成半美國人肯一直都戴口罩,到明年3月1日為止,可以挽救多達68,000人性命。

