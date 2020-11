【KTSF】

特朗普總統周一連發推文拒絕認輸,指控一間與委內瑞拉有關的投票系統公司Dominion,涉及美國選舉舞弊,特朗普也聲稱很快會提出大規模的訴訟挑戰選舉結果,他指出在一些州敗訴的官司,並不是他團隊提出。

共和黨人周一突然撤銷在關鍵搖擺州4項訴訟,CNN報導指,支持特朗普的選民周一撤銷4個關鍵搖擺州喬治亞、密歇根、賓夕凡尼亞和威斯康辛州就涉嫌選舉舞弊提出的訴訟。

代表原告的律師James Bopp透過電郵向媒體表示,因為基於律師與顧客的特權保密協議,以及他不能透露下一步行動,因此對撤回訴訟的原因不予評論。

