特朗普連發推文拒認輸 指投票系統公司Dominion涉舞弊

【KTSF】

總統選舉官方結果還沒有出爐,特朗普總統連發推文拒絕認輸,指控搖擺州所用的點票軟件設施,有一家與委內瑞拉有關的投票系統公司Dominion提供,涉及美國選舉舞弊,特朗普也聲稱很快會提出大規模的訴訟挑戰選舉結果,他指出在一些州敗訴的官司,並不是他團隊提出,特朗普支持者週末在首都華盛頓等地遊行,高喊選舉舞弊,原本和平示威,在Antifa出現之後演變成衝突。

上萬名特朗普支持者周六在首都華盛頓市中心以及其他城市舉行大規模示威遊行,高喊美國再次偉大,停止偷竊等口號,他們高舉支持特朗普的旗幟,不承認已公布的計票結果,寄望最高法院能做出裁決。

有出席者說,集會非常和平,這裡的充滿能量,有很多特朗普支持者感到沮喪,因為拜登及其親信和左翼激進分子正試圖竊取選舉。

也有出席者認為,作為一個國家,我們需要為真相和自由,而站起來結合起來,我們的自由已經被侵犯了。

支持者沿著賓西法尼亞大道遊行至最高法院,一度逼滿數個路口,在最高法院附近,遇上左翼組織Antifa,雙方開始發生衝突,有特朗普支持者被趕被推倒在地上。

白宮發言人在推特稱,這場遊行超過百萬人參加,特朗普在推特轉發遊行消息,指主流媒體都不會報導這麼大型集會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。