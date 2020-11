舊金山YSL名店一個月內三度遇劫（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山聯合廣場的名店YSL一個月內三度遇劫,最新一宗發生在上星期一,5名賊人在短短90秒搶走店內20個手袋,損失約54,000元。

警方資料顯示,最新一宗劫案發生在上星期一下午約5時,根據舊金山紀事報引述警方指,當時YSL的店舖是上了鎖,有客人想進去時,保安才會開鎖,每次只讓一名顧客入內。

案發時,一名賊人首先進入店舖,然後他用力推開門,讓多名同黨跑進店內。

警方指,賊人與保安發生肢體碰撞,保安後來被制伏,壓在地上,他受了傷。

當保安被制伏後,其餘的賊人在店內搶走20個名牌手袋,估計價值54,000元,賊人其後登上在店外等候的SUV汽車,往Geary大道逃走,犯案過程大約只有90秒。

警方指,賊人分別有三男兩女,全部都是年約20多歲的非洲裔。

主管調查的舊金山警局副局長David Lazar指,YSL店舖裡有閉路電視錄下整個犯案過程。

Lazar透露,這種快速打劫的犯案手法,在聯合廣場一帶很常見,往往是同一批賊人,連續打劫幾間店舖。

警方發現這些賊人的腳上還戴著電子監測儀,意味這些賊人因為有前科被捕,在等待出庭應訊時再度犯案,而YSL這宗劫案,調查已經取得進展,警方已經認出部分涉案的賊人。

這間YSL已經是一個月內第三度遇劫,本月月初,一男一女進入店內搶走4個手袋,另外較早前,一班年輕的女性假借買生日禮物為名,進入店內選購,離開時亦偷走了兩個手袋。

與其他零售店一樣,當店舖遇劫時,為了安全著想,YSL不鼓勵職員介入事件,YSL現時已經聘請了一名持槍的保安員駐守。

