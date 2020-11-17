舊金山YSL名店一個月內三度遇劫（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山聯合廣場的名店YSL一個月內三度遇劫，最新一宗發生在上星期一，5名賊人在短短90秒搶走店內20個手袋，損失約54,000元。

警方資料顯示，最新一宗劫案發生在上星期一下午約5時，根據舊金山紀事報引述警方指，當時YSL的店舖是上了鎖，有客人想進去時，保安才會開鎖，每次只讓一名顧客入內。

案發時，一名賊人首先進入店舖，然後他用力推開門，讓多名同黨跑進店內。

警方指，賊人與保安發生肢體碰撞，保安後來被制伏，壓在地上，他受了傷。

當保安被制伏後，其餘的賊人在店內搶走20個名牌手袋，估計價值54,000元，賊人其後登上在店外等候的SUV汽車，往Geary大道逃走，犯案過程大約只有90秒。

警方指，賊人分別有三男兩女，全部都是年約20多歲的非洲裔。

主管調查的舊金山警局副局長David Lazar指，YSL店舖裡有閉路電視錄下整個犯案過程。

Lazar透露，這種快速打劫的犯案手法，在聯合廣場一帶很常見，往往是同一批賊人，連續打劫幾間店舖。

警方發現這些賊人的腳上還戴著電子監測儀，意味這些賊人因為有前科被捕，在等待出庭應訊時再度犯案，而YSL這宗劫案，調查已經取得進展，警方已經認出部分涉案的賊人。

這間YSL已經是一個月內第三度遇劫，本月月初，一男一女進入店內搶走4個手袋，另外較早前，一班年輕的女性假借買生日禮物為名，進入店內選購，離開時亦偷走了兩個手袋。

與其他零售店一樣，當店舖遇劫時，為了安全著想，YSL不鼓勵職員介入事件，YSL現時已經聘請了一名持槍的保安員駐守。

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