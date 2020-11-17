舊金山疫情跳升到紅色 非必要服務辧公室需再關閉（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山由疫情最輕微的黃色級別，連升兩級去到較嚴重的紅色級別，市長布里德宣布，所有提供非必要服務的辦公室周二起要重新關閉，健身中心的可容納人數要減少，不過店內購物及其他個人護理服務就不受影響。

繼上星期六禁止店內堂食後，因應被州府連升兩級，去到嚴重的紅色抗疫級別，舊金山市長布里德周一再宣布，重開了大約兩星期，所有提供非必要服務的辦公室，周二起要重新關閉，恢復遙距工作。

而健身中心的容納人數，由最多25%減少到10%，布里德表示，由疫情爆發至今，舊金山有近30萬人申報失業，當大家以為疫情回落，生活慢慢回復正常時，一班不負責任，不跟從衛生指引的人，令舊金山過往的抗疫成果付諸一炬。

布里德說：「是我在為大家響起警號，是我請求大家繼續跟衛生指引，作出調整，去犧牲，每次宣布某些行業要關閉，令我很痛苦。」

舊金山周一新增91宗確診，累計13,756宗，有156人死亡，衛生局表示，由10月10日至11月10日這一個月間，7天平均確診個案由10月份的低位約29宗，大幅上升至現時的97宗，每10萬人的確診率，由上個月的3.7宗，升到現時的10宗，雖然現時的住院人數是38人，暫時保持平穩，但局方預計未來的入院人數會不斷增加。

布里德說：「今年我們呼籲大家在感恩節要作出犧牲，當我們聚集舉行大家族聚會，尤其是在室內，到了聖誕節，我們可能要承受舉行聚會的後果，就是住院人數大幅上升。」

衛生局局長Grant Colfax請求民眾過節期間不要外遊，留在家裡，不要與非同住親友聚會，Colfax亦指，千萬不要以一個陰性的檢測結果來作為外遊或聚會的指標。

Colfax說：「請謹記，就算檢測結果呈陰性，病毒仍然潛伏在人體，如果是初期感染的話，因此當大家接觸過病毒後，不論檢測結果如何，都必須隔離14天。」

面對嚴峻的疫情，市府會否仍繼續以明年1月25日為目標，讓公校學童回校上課，布里德表示，市府的籌備工作一直在進行中，希望當疫情穩定下來，公校已經準備就緒重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。