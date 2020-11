舊金山疫情跳升到紅色 非必要服務辧公室需再關閉（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山由疫情最輕微的黃色級別,連升兩級去到較嚴重的紅色級別,市長布里德宣布,所有提供非必要服務的辦公室周二起要重新關閉,健身中心的可容納人數要減少,不過店內購物及其他個人護理服務就不受影響。

繼上星期六禁止店內堂食後,因應被州府連升兩級,去到嚴重的紅色抗疫級別,舊金山市長布里德周一再宣布,重開了大約兩星期,所有提供非必要服務的辦公室,周二起要重新關閉,恢復遙距工作。

而健身中心的容納人數,由最多25%減少到10%,布里德表示,由疫情爆發至今,舊金山有近30萬人申報失業,當大家以為疫情回落,生活慢慢回復正常時,一班不負責任,不跟從衛生指引的人,令舊金山過往的抗疫成果付諸一炬。

布里德說:「是我在為大家響起警號,是我請求大家繼續跟衛生指引,作出調整,去犧牲,每次宣布某些行業要關閉,令我很痛苦。」

舊金山周一新增91宗確診,累計13,756宗,有156人死亡,衛生局表示,由10月10日至11月10日這一個月間,7天平均確診個案由10月份的低位約29宗,大幅上升至現時的97宗,每10萬人的確診率,由上個月的3.7宗,升到現時的10宗,雖然現時的住院人數是38人,暫時保持平穩,但局方預計未來的入院人數會不斷增加。

布里德說:「今年我們呼籲大家在感恩節要作出犧牲,當我們聚集舉行大家族聚會,尤其是在室內,到了聖誕節,我們可能要承受舉行聚會的後果,就是住院人數大幅上升。」

衛生局局長Grant Colfax請求民眾過節期間不要外遊,留在家裡,不要與非同住親友聚會,Colfax亦指,千萬不要以一個陰性的檢測結果來作為外遊或聚會的指標。

Colfax說:「請謹記,就算檢測結果呈陰性,病毒仍然潛伏在人體,如果是初期感染的話,因此當大家接觸過病毒後,不論檢測結果如何,都必須隔離14天。」

面對嚴峻的疫情,市府會否仍繼續以明年1月25日為目標,讓公校學童回校上課,布里德表示,市府的籌備工作一直在進行中,希望當疫情穩定下來,公校已經準備就緒重開。

