Santa Clara縣重回紫色級別 餐廳再禁室內堂食

【KTSF 江良慧報導】

南灣Santa Clara縣縣衛生官員強調，沒有預料這麼快會升級至紫色，他們敦促縣內居民取消感恩節的外遊計劃。

在記者會上，Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示，Santa Clara和其餘40個縣之所以限制要升級，是因為個案急速大幅上升，而更令人擔心的是，要住院的人數也是上升。

Cody說：「我們現在也擔心，我們開始看到確診病人需要入院，治療也上升。」

Cody說，周一他們有新增388宗病例，暫時未有住院人數最新數字，但在過去的週末，就是每天都上升，也令人擔心。

Cody說，她想對在縣內工作和居住的人說，他們曾經令疫情受控，所以也可以再次做到，但所有人都要嚴陣以待，需要大家做足防疫措施，而最重要的是不要外遊。

Cody說：「雖然是假日，而我們所有人都想外遊，但我們強烈不鼓勵灣區以外的旅遊，強烈不建議外遊，不論是假日外遊和其他外遊。」

Santa Clara的限制升級將會從周二開始，包括停止餐廳室內堂食、收緊零售店店內人數、尚未重開親自授課的學校不能重開、已經開始親身授課的學校，可以按照縣的規定繼續開放上課。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。