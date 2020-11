Santa Clara縣重回紫色級別 餐廳再禁室內堂食

【KTSF 江良慧報導】

南灣Santa Clara縣縣衛生官員強調,沒有預料這麼快會升級至紫色,他們敦促縣內居民取消感恩節的外遊計劃。

在記者會上,Santa Clara縣公共衛生總監Sara Cody醫生表示,Santa Clara和其餘40個縣之所以限制要升級,是因為個案急速大幅上升,而更令人擔心的是,要住院的人數也是上升。

Cody說:「我們現在也擔心,我們開始看到確診病人需要入院,治療也上升。」

Cody說,周一他們有新增388宗病例,暫時未有住院人數最新數字,但在過去的週末,就是每天都上升,也令人擔心。

Cody說,她想對在縣內工作和居住的人說,他們曾經令疫情受控,所以也可以再次做到,但所有人都要嚴陣以待,需要大家做足防疫措施,而最重要的是不要外遊。

Cody說:「雖然是假日,而我們所有人都想外遊,但我們強烈不鼓勵灣區以外的旅遊,強烈不建議外遊,不論是假日外遊和其他外遊。」

Santa Clara的限制升級將會從周二開始,包括停止餐廳室內堂食、收緊零售店店內人數、尚未重開親自授課的學校不能重開、已經開始親身授課的學校,可以按照縣的規定繼續開放上課。

