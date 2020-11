【KTSF】

南灣聖荷西一間Home Depot商店,周一傍晚5點左右發生一宗槍擊案,一人受傷。

警方表示,槍擊案發生的Home Depot,位於靠近87號公路的West Capitol Expressway 600號路段,中槍的受害人是一名25到40歲之間的拉美裔男子,沒有生命危險。

事件也給附近道路一度造成嚴重塞車,警方未有疑犯下落,案件仍在調查中。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。