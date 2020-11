匪徒周末柏克萊劫車後 到奧克蘭華埠搶劫兩華裔婦（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠星期日中午時分接連發生兩宗街頭搶劫案,有消息指出,匪徒駕駛的汽車是星期六在柏克萊市搶劫得來的,劫車案和搶劫案的女事主都是華裔。

奧克蘭警方向本台證實,星期日中午12點左右,Harrison街900號地段發生企圖搶劫案,匪徒是一名18到20歲的拉美裔女子,約十分鐘之後,隔幾個街口,Franklin街700號地段又發生搶劫案,一名女事主在街上被搶手袋,匪徒是一男一女,拉美裔,20歲左右,兩宗案件,匪徒駕駛的汽車都是一輛黑色汽車。

Franklin街這間餅店的老闆也聽到案發的消息。

奧克蘭華埠商戶Sue說:「突然聽到有人喊搶手袋,搶手袋,後來有人說,有一部汽車,一男一女停車後,搶一個人的手袋。」

不願意上鏡頭的Sue表示,有人將涉案汽車的照片上載到商戶群組。

警方的消息來源對本台透露,涉案的汽車是一部偷車,匪徒搶走華裔女事主的車,並用這部汽車到奧克蘭華埠搶劫。

柏克萊警方表示,劫車案現場位於Acton街1600號地段,星期六早上11點左右,女事主開車進住宅的車道時,3個蒙面賊人包圍她的車,其中一個人有槍,賊人逼她交出車匙,女事主下車後,賊人就開走她的車。

柏克萊警方表示,3個賊人分別是兩男一女,似乎是未成年人士,奧克蘭警方表示,星期日兩宗搶劫案仍在調查中。

這名華埠商戶表示,星期日在店外發生搶劫案的同時,有另一個匪徒進入她的餅店,企圖偷竊客人的錢,而這個男人8月底和上星期二都去過餅店裡,搶走客人買東西時拿出來的錢。

Sue說:「對面警察還在寫報告,有人搶東西,我們這裡有人進來想搶錢。」

星期一有警員來過,了解星期日案發經過。

