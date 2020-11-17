匪徒周末柏克萊劫車後 到奧克蘭華埠搶劫兩華裔婦（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠星期日中午時分接連發生兩宗街頭搶劫案，有消息指出，匪徒駕駛的汽車是星期六在柏克萊市搶劫得來的，劫車案和搶劫案的女事主都是華裔。

奧克蘭警方向本台證實，星期日中午12點左右，Harrison街900號地段發生企圖搶劫案，匪徒是一名18到20歲的拉美裔女子，約十分鐘之後，隔幾個街口，Franklin街700號地段又發生搶劫案，一名女事主在街上被搶手袋，匪徒是一男一女，拉美裔，20歲左右，兩宗案件，匪徒駕駛的汽車都是一輛黑色汽車。

Franklin街這間餅店的老闆也聽到案發的消息。

奧克蘭華埠商戶Sue說：「突然聽到有人喊搶手袋，搶手袋，後來有人說，有一部汽車，一男一女停車後，搶一個人的手袋。」

不願意上鏡頭的Sue表示，有人將涉案汽車的照片上載到商戶群組。

警方的消息來源對本台透露，涉案的汽車是一部偷車，匪徒搶走華裔女事主的車，並用這部汽車到奧克蘭華埠搶劫。

柏克萊警方表示，劫車案現場位於Acton街1600號地段，星期六早上11點左右，女事主開車進住宅的車道時，3個蒙面賊人包圍她的車，其中一個人有槍，賊人逼她交出車匙，女事主下車後，賊人就開走她的車。

柏克萊警方表示，3個賊人分別是兩男一女，似乎是未成年人士，奧克蘭警方表示，星期日兩宗搶劫案仍在調查中。

這名華埠商戶表示，星期日在店外發生搶劫案的同時，有另一個匪徒進入她的餅店，企圖偷竊客人的錢，而這個男人8月底和上星期二都去過餅店裡，搶走客人買東西時拿出來的錢。

Sue說：「對面警察還在寫報告，有人搶東西，我們這裡有人進來想搶錢。」

星期一有警員來過，了解星期日案發經過。

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