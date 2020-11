加州41縣列紫色最嚴重級別 紐森就出席派對道歉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州新型肺炎疫情惡化,目前面臨疫情爆發以來最急速的增長,州長紐森啟動緊急煞車機制,已有41個縣列為最嚴重的紫色級別,另一方面,紐森也對出席生日派對一事認錯並道歉。

紐森說:「加州每日新增案例,過去十天已經翻倍,簡單的說是最急速增長,自疫情爆發以來。」

目前的疫情到底有多嚴重?上星期的加州疫情地圖列為紫色的縣僅13個,紅色有22個,橙色17個,黃色6個,再對比現在的疫情地圖,紫色級別急遽增加至41個縣,已涵蓋94%的加州人口,紅色級別有11個縣,橙色4個縣,最輕微的黃色僅剩2個縣。

加州衛生部長Mark Ghaly說:「案例快速增長,顯示傳播的重大改變,不僅只在一些縣或是一些地區,而是在整個加州傳播,對我們來說立即採取控制和管理措施是必要的,我們這樣才能走出困境。」

Ghaly預估,兩三個星期之後,加州的住院人數會大幅增加。

鑒於疫情的嚴重程度,紐森啟動加州藍圖中緊急煞車的規定,州府評估各縣的疫情級別,從原本的每周一次增為數次,疫情升級後配套規定也更嚴格。

紐森說:「疫情升級的縣一周後收緊,而非原本的兩周時間,也因為我們正經歷巨大的增長,我稍後讓你們看地圖,一些縣跳升多個級別,而非從黃色到橙色,或從橙色到紅色,你會看到有些縣的例子,從橙色直接升至紫色,會看到多個級別的倒退。」

紐森並透露,正在評估是否未來要實施宵禁。

加州因應新冠疫情,從預防、檢測、隔離和疫苗四方面著手,紐森透露目前防疫產品和個人保護裝備充足,而加州配合CDC政策,對於疫苗派送計畫很早就緒,加州的疫苗將來自Pfizer和Moderna兩家藥廠,Moderna周一公布疫苗成效高達94.5%,紐森表示,這無疑是在又黑又長的隧道看到曙光。

另一方面,紐森親自說明他日前在Napa縣法式餐廳French Laundry出席戶外生日派對惹議一事,他表示,抵達派對才發現出席人數比他預期的多,但他確實做錯。

紐森說:「我犯了一個很壞的錯誤,與其坐下來,我當時應該起身離開,回到車上開車回家,但我卻選擇和我妻子,與非同住的一些夫妻一起坐下,你可以對指引找託詞,但這個精神與我平日宣導的是互相牴觸的,這一點我承認,所以我向大家道歉。」

Ghaly再度提醒民眾,戴口罩、少聚會、少出行,加州的旅遊警示不鼓勵非必要的出行,回來後隔離14天,出遊最好限於本地。

加州周一通報新增9,890宗確診病例,比一周平均的8,198宗為高,全國的平均確診感染率9.8%,加州則為4.6%,雖然低於全國平均,但比過去保持3%上下的低確診率有明顯成長。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。