加州41縣列紫色最嚴重級別 紐森就出席派對道歉（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

加州新型肺炎疫情惡化，目前面臨疫情爆發以來最急速的增長，州長紐森啟動緊急煞車機制，已有41個縣列為最嚴重的紫色級別，另一方面，紐森也對出席生日派對一事認錯並道歉。

紐森說：「加州每日新增案例，過去十天已經翻倍，簡單的說是最急速增長，自疫情爆發以來。」

目前的疫情到底有多嚴重？上星期的加州疫情地圖列為紫色的縣僅13個，紅色有22個，橙色17個，黃色6個，再對比現在的疫情地圖，紫色級別急遽增加至41個縣，已涵蓋94%的加州人口，紅色級別有11個縣，橙色4個縣，最輕微的黃色僅剩2個縣。

加州衛生部長Mark Ghaly說：「案例快速增長，顯示傳播的重大改變，不僅只在一些縣或是一些地區，而是在整個加州傳播，對我們來說立即採取控制和管理措施是必要的，我們這樣才能走出困境。」

Ghaly預估，兩三個星期之後，加州的住院人數會大幅增加。

鑒於疫情的嚴重程度，紐森啟動加州藍圖中緊急煞車的規定，州府評估各縣的疫情級別，從原本的每周一次增為數次，疫情升級後配套規定也更嚴格。

紐森說：「疫情升級的縣一周後收緊，而非原本的兩周時間，也因為我們正經歷巨大的增長，我稍後讓你們看地圖，一些縣跳升多個級別，而非從黃色到橙色，或從橙色到紅色，你會看到有些縣的例子，從橙色直接升至紫色，會看到多個級別的倒退。」

紐森並透露，正在評估是否未來要實施宵禁。

加州因應新冠疫情，從預防、檢測、隔離和疫苗四方面著手，紐森透露目前防疫產品和個人保護裝備充足，而加州配合CDC政策，對於疫苗派送計畫很早就緒，加州的疫苗將來自Pfizer和Moderna兩家藥廠，Moderna周一公布疫苗成效高達94.5%，紐森表示，這無疑是在又黑又長的隧道看到曙光。

另一方面，紐森親自說明他日前在Napa縣法式餐廳French Laundry出席戶外生日派對惹議一事，他表示，抵達派對才發現出席人數比他預期的多，但他確實做錯。

紐森說：「我犯了一個很壞的錯誤，與其坐下來，我當時應該起身離開，回到車上開車回家，但我卻選擇和我妻子，與非同住的一些夫妻一起坐下，你可以對指引找託詞，但這個精神與我平日宣導的是互相牴觸的，這一點我承認，所以我向大家道歉。」

Ghaly再度提醒民眾，戴口罩、少聚會、少出行，加州的旅遊警示不鼓勵非必要的出行，回來後隔離14天，出遊最好限於本地。

加州周一通報新增9,890宗確診病例，比一周平均的8,198宗為高，全國的平均確診感染率9.8%，加州則為4.6%，雖然低於全國平均，但比過去保持3%上下的低確診率有明顯成長。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。