Moderna新冠疫苗研發傳好消息 特朗普也邀功

美國藥廠Moderna宣布,其研發的新冠疫苗效性達94.5%,白宮抗疫小組首席專家福奇醫生估計,高危險群人接種12月就可以展開,特朗普總統也藉此邀功。

Moderna首席醫療主任Tal Zaks醫生說:「這是我一生和事業中最偉大的時刻之一,對我來說真是太神奇了,為了能夠開發這種疫苗,並看到以如此高的功效,預防症狀性疾病的能力。」

Moderna針對3萬人進行試驗,半數受試者注射兩劑疫苗,注射時間相隔四周,另外半數注射安慰劑,追蹤發現,最先感染新冠病毒的95名受試者當中,只有5人注射疫苗,另外90人是注射安慰劑。

Moderna表示,這顯示注射疫苗可大幅降低感染風險,保護率達94.5%。

參與Moderna試驗的志願者Neal Browning說:「老實說這是完美無缺的,每次注射後我的手臂都有點酸痛,就像注射流感疫苗一樣,除此之外我沒有任何不良影響,甚至一點感覺都沒有。」

這是繼輝瑞之後第二支疫苗有效率達90%,不過疫苗的生產速度比不上疫情的擴散,如果聯邦食品藥物管理局(FDA)允許緊急使用Moderna或輝瑞,那麼在年底之前將有限供應,Moderna預計到年底為美國提供2000萬劑,輝瑞預計到年底將在全球範圍內約有5000萬劑。

福奇醫生說:「我認為這是邁向我們想要控制這次疫情的方向強有力的一步。」

Moderna的新冠疫苗研發是跟國家衛生研究院合作,消息傳出後,特朗普總統發推文,Moderna有望戰勝中國瘟疫,應該歸功於他的監督。

