Moderna新冠疫苗研發傳好消息 特朗普也邀功

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美國藥廠Moderna宣布，其研發的新冠疫苗效性達94.5%，白宮抗疫小組首席專家福奇醫生估計，高危險群人接種12月就可以展開，特朗普總統也藉此邀功。

Moderna首席醫療主任Tal Zaks醫生說：「這是我一生和事業中最偉大的時刻之一，對我來說真是太神奇了，為了能夠開發這種疫苗，並看到以如此高的功效，預防症狀性疾病的能力。」

Moderna針對3萬人進行試驗，半數受試者注射兩劑疫苗，注射時間相隔四周，另外半數注射安慰劑，追蹤發現，最先感染新冠病毒的95名受試者當中，只有5人注射疫苗，另外90人是注射安慰劑。

Moderna表示，這顯示注射疫苗可大幅降低感染風險，保護率達94.5%。

參與Moderna試驗的志願者Neal Browning說：「老實說這是完美無缺的，每次注射後我的手臂都有點酸痛，就像注射流感疫苗一樣，除此之外我沒有任何不良影響，甚至一點感覺都沒有。」

這是繼輝瑞之後第二支疫苗有效率達90%，不過疫苗的生產速度比不上疫情的擴散，如果聯邦食品藥物管理局（FDA）允許緊急使用Moderna或輝瑞，那麼在年底之前將有限供應，Moderna預計到年底為美國提供2000萬劑，輝瑞預計到年底將在全球範圍內約有5000萬劑。

福奇醫生說：「我認為這是邁向我們想要控制這次疫情的方向強有力的一步。」

Moderna的新冠疫苗研發是跟國家衛生研究院合作，消息傳出後，特朗普總統發推文，Moderna有望戰勝中國瘟疫，應該歸功於他的監督。

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