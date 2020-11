搵屋住專題：南舊金山19個新公寓單位低於市價發售

【KTSF 吳宇斌報導】

中半島南舊金山有全新的公寓大樓落成,有19個單位以低於市場價出售,現正接受申請。

這棟大樓位於南舊金山市中心Linden Ave 200號,出售的可負擔單位包括有15個一房單位,4個兩房單位,一房單位面積約700平方英呎,售價為252,000元,兩房單位面積約900平方英呎,售價為610,000元。

兩房單位的申請家庭人數最少要有兩個人,申請人必須要是首次置業人士,並且家庭年收入不得超過地區收入中位數的80%,或者120%。

以兩人家庭為例,申請購買一房單位,年收入不得超過111,550元,購買兩房單位則不得超過137,350元,並且申請人要獲得房屋貸款預審批,同時也要求申請人必須要有FICO信用分數640分。

申請家庭加上房屋的支出,總負債不得超過總收入的45%,抽籤時在南舊金山居住或者工作的申請人會獲得優先,目前申請暫時未設有截止日期。

查詢詳情,請點擊:

http://www.myhomegateway.org/south-san-francisco–200-linden-ave.html

http://www.myhomegateway.org/200-linden-avenue–lottery-application-notification.html

申請表格:http://nebula.wsimg.com/8f37b2e7a6d6e1eed60b7dc3a7bebac7?AccessKeyId=B89E933EF525DE107FCD&disposition=0&alloworigin=1

