Cupertino校區關校計劃在大批家長反對下暫時擱置（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino的關校計畫在大批家長的反對下暫時擱置。

Cupertino聯合校區原本計畫最快明年關閉包括Regnart小學在內的多所中小學,以應對約500萬至700萬元的預算赤字,引發大批家長不滿。

組成反對關校運動STOP CLOSING CUPERTINO SCHOOLS,並獲得超過5千名家長簽名反對關校的家長們,發起多次抗議活動之後,校區近日決定暫時擱置該計劃。

對此反對人士表示,還不能真的放鬆,因為關校計畫只是暫時擱置,希望明年的特別稅提案能獲得選民通過,解決校區的預算問題,才能確保這些學校不會關閉。

校區代理總監曾表示,關閉學校的建議5年前就開始討論,今年3月增加特別地稅的提案,沒有獲得3分之2選民通過,由30人組成的市民諮詢委員會Citizens Advisory Committee提議6個方案,有12所學校被提名上關閉名單。

