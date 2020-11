新冠肺炎疫情促使更多成年人學游泳（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情導致很多健身場館被迫關閉,而在經濟逐漸重啟之後,成年人學習游泳的人數明顯比疫情之前有增加。

中半島San Mateo縣自今年6月中開始,允許游泳池在遵守縣府衛生防疫規定下可以有限度重新開放,位於南舊金山的英國游泳學校(British Swimming School)至今已有一半學生重回游泳課,也有一些是新加入的學生。

英國游泳學校灣區分校老闆Pamela Resser說:「我覺得是因為許多活動都停止了,包括鍛練、團體運動、健身中心,人們需要一個地方,他們想動一動,想去鍛練,他們有這個想法,游泳就是一個很棒的運動。」

紅十字會的調查顯示,美國有超過五成四的成年人不會游泳,即使八成人說會游泳,但是當中也有超過一半人說,自己並沒有學會5個最基本的在水中的自救技能。

來這裡學游泳已經3個月的Wendy表示,他很怕水,一直不敢游泳,但是疫情卻促使她要學會游泳技能。

Wendy說:「天啊,我非常怕水,我甚至完全不會游泳,所以新冠肺炎以及其他事情,讓我意識到要學了,我必須學會生存技能,我很怕,我甚至不會去深水,現在我可以自由地在深水裡游,而且充滿信心。」

上了兩個月游泳課的Sandeep則說,疫情期間有很多閒暇時間,因此他覺得是個好機會學游泳。

Sandeep說:「如果你真的有許多時間,你必須學習一些新東西,我總是怕水,沒有學過游泳,所以我來學游泳了,我發現游泳令我非常精神,而且也是最佳利用我的時間。」

游泳學校負責人表示,學游泳有很多好處,包括精神健康,提升免疫能力,增加肺活量和心血管耐力,而且泳池傳染病毒的機率相對較低。

英國游泳學校灣區分校老闆Pamela Resser說:「主要一個原因是泳池裡面的化學物氯是病毒殺手,聯邦疾控中心也說,氯會殺死病毒,另一個所知是潮濕的空氣,一般而言確實有助於減少一般呼吸道疾病的傳播。」

她還說,泳池內最多只有8名學員,兩個教練,每個教練同一時間最多教4名學生,而進入游泳場地的人,也必須戴口罩,通過體溫檢測,教練和學員只有在游泳期間才能摘下口罩。

