新冠肺炎疫情促使更多成年人學游泳（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

新冠肺炎疫情導致很多健身場館被迫關閉，而在經濟逐漸重啟之後，成年人學習游泳的人數明顯比疫情之前有增加。

中半島San Mateo縣自今年6月中開始，允許游泳池在遵守縣府衛生防疫規定下可以有限度重新開放，位於南舊金山的英國游泳學校（British Swimming School）至今已有一半學生重回游泳課，也有一些是新加入的學生。

英國游泳學校灣區分校老闆Pamela Resser說：「我覺得是因為許多活動都停止了，包括鍛練、團體運動、健身中心，人們需要一個地方，他們想動一動，想去鍛練，他們有這個想法，游泳就是一個很棒的運動。」

紅十字會的調查顯示，美國有超過五成四的成年人不會游泳，即使八成人說會游泳，但是當中也有超過一半人說，自己並沒有學會5個最基本的在水中的自救技能。

來這裡學游泳已經3個月的Wendy表示，他很怕水，一直不敢游泳，但是疫情卻促使她要學會游泳技能。

Wendy說：「天啊，我非常怕水，我甚至完全不會游泳，所以新冠肺炎以及其他事情，讓我意識到要學了，我必須學會生存技能，我很怕，我甚至不會去深水，現在我可以自由地在深水裡游，而且充滿信心。」

上了兩個月游泳課的Sandeep則說，疫情期間有很多閒暇時間，因此他覺得是個好機會學游泳。

Sandeep說：「如果你真的有許多時間，你必須學習一些新東西，我總是怕水，沒有學過游泳，所以我來學游泳了，我發現游泳令我非常精神，而且也是最佳利用我的時間。」

游泳學校負責人表示，學游泳有很多好處，包括精神健康，提升免疫能力，增加肺活量和心血管耐力，而且泳池傳染病毒的機率相對較低。

英國游泳學校灣區分校老闆Pamela Resser說：「主要一個原因是泳池裡面的化學物氯是病毒殺手，聯邦疾控中心也說，氯會殺死病毒，另一個所知是潮濕的空氣，一般而言確實有助於減少一般呼吸道疾病的傳播。」

她還說，泳池內最多只有8名學員，兩個教練，每個教練同一時間最多教4名學生，而進入游泳場地的人，也必須戴口罩，通過體溫檢測，教練和學員只有在游泳期間才能摘下口罩。

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