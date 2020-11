拜登與企業主管工會領袖會面 討論當前經濟問題

【KTSF 張麗月報導】

總統當選人拜登周一透過視像方式,與多間企業主管和工會領袖會面,討論當前的經濟問題,特別是在疫情期間,如何協調各方盡快推出刺激經濟的紓困方案。

拜登與拍檔賀錦麗在達拉華州過渡團隊的總部,透過視像方式與多間企業,包括GM、微軟、Target和Gap的行政總裁以及工會領袖會面,討論當前的疫情不斷升高,必須要即時協調出,類似國會提出3萬億元刺激經濟的紓困方案。

拜登說:「當我們消滅病毒,發放經濟紓困給工人和商業,我們就可以重建更好的未來,如何讓經濟復元更勝從前。」

拜登呼籲共和黨國會議員加入民主黨陣營,盡快通過一個兩黨協調的紓困方案,目前這個紓困方案府會之間的談判仍然處於膠著狀態。

拜登指出,如果不作出協調,將會有更多人死亡。

不過拜登的過渡團隊仍然未得到聯邦總務署官方的認證,所以仍未取得主要的撥款,仍未可以接觸到官方的機密簡報資料,也得不到特朗普政府的合作。

