【有線新聞】

美國新型肺炎疫情嚴峻,增至1100萬人確診。

全美過去6天新增100萬宗病例,增幅是自疫情爆發以來最快,至少45個州的病例均較上周多。

中西部仍是重災區,最多人染病的得州和加州合共佔全國近兩成病例,多個州分收緊防疫限制,其中華盛頓州和密歇根禁止室內聚集,俄亥俄和猶他州收緊「口罩令」。

醫院目前累計死亡數字不及上兩波疫情,但住院人數創新高,部分醫院容許確診但沒病徵醫護人員,留在新型肺炎病房執勤。

