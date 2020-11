約翰遜曾接觸確診議員需自我隔離

【有線新聞】

確診的英國首相約翰遜,因接觸新型肺炎確診者需要自我隔離兩星期。外界憂慮會否打亂政府運作,影響英國抗疫部署和脫歐貿易談判。

約翰遜在社交網站上載片段稱︰「國家保健署找上我了,我得接受隔離。因為我在幾日前接觸過的人,染上了新型肺炎。」

要自我隔離兩星期的約翰遜拍片說,就算他沒病徵,只要接觸過確診者,都要守規矩。他說︰「我們有保持社交距離也好……即使我染過疫、充滿抗體也好,我們也得阻截疫情傳播。」

期間約翰遜會繼續居家辦公;他說,新型肺炎疫苗可望聖誕前面世,對戰勝疫情充滿信心,不會因隔離而拖慢抗疫工作。

約翰遜是在上周四,與保守黨議員安德森在首相府開會及吃早餐。據報兩人相處約35分鐘,安德森翌日出現病徵,周日確診。

正值約翰遜兩名幕僚、心腹卡明斯及凱恩雙雙辭職。3月底約翰遜確診新型肺炎時,在家工作安排正正是由凱恩負責;加上英國疫情升溫,與歐盟就脫歐後的貿易談判亦進入倒數階段,外界憂慮約翰遜自我隔離時,會否打亂政府運作。

約翰遜目前只能以視像形式工作,肯定未能親身出席未來兩星期的國會首相答問。英格蘭封城令12月初屆滿,約翰遜原定主持多個會議檢視抗疫措施的計劃,估計亦會受影響。

