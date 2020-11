【有線新聞】

美國傳媒報道,特朗普總統計劃在未來幾星期對中國實施多項強硬措施。在北京,中國外交部指合作是中美唯一正確選擇。

《彭博》引述消息報道特朗普考慮的措施,包括制裁損害香港和新疆的中共官員。

中國外交部強調中美合則兩利、鬥則俱傷,合作是中美唯一正確選擇,敦促美方與中方相向而行,在相互尊重的基礎上管控分歧、拓展合作,同時中方將堅定維護自身主權安全和發展。

