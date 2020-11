特朗普預告提出重大訴訟 朱利亞尼指「拜登勝選」屬諷刺言論

【有線新聞】

特朗普總統一度形容民主黨的拜登因選舉舞弊「勝出大選」,但之後澄清並非承認落敗,又預告將提出「重大訴訟」,挑戰大選結果。拜登陣營則再次促請聯邦總務署盡快確認其當選資格。

特朗普周日早上到弗吉尼亞州打高爾夫球,他在社交網站發文稱拜登「勝出」,是因選舉受操控,觀察員未能到場監票,選舉設備生產商屬激進左翼陣營。

投票日的技術「故障」,實質是某些人試圖竊取選票,又聲稱相關人士成功竊取大量選票,形容郵遞投票是笑話。

這次是大選結束個多星期以來,特朗普首次形容拜登「勝選」,但他不久再發文澄清,稱拜登只是獲假新聞吹捧勝出,強調沒承認落敗,「還有很長的路要走」,「將取得勝利」。

其私人律師朱利亞尼受訪亦否認特朗普認輸,認為他只發表諷刺言論。

拜登早上就到天主教堂望彌撒,無回應特朗普的言論。

獲拜登揀選出任白宮幕僚長的克萊因在全國廣播公司訪問中表示,特朗普的帖文確認拜登當選的現實,拜登是否入主白宮不是特朗普幾則帖文說了算,而是美國民眾決定,促請聯邦總務署本周內確認拜登當選,以便政權交接。

他又透露拜登有與民主黨參眾兩院領袖,討論過通過疫情紓困方案迫切性,但至今未取得授權,與現屆政府就抗疫開展合作,亦沒接觸參議院多數黨領袖麥康奈爾,團隊計劃於未來數日與有份研製的疫苗美國藥廠輝瑞,以及其他藥廠代表會談。

