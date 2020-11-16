特朗普預告提出重大訴訟 朱利亞尼指「拜登勝選」屬諷刺言論

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特朗普總統一度形容民主黨的拜登因選舉舞弊「勝出大選」，但之後澄清並非承認落敗，又預告將提出「重大訴訟」，挑戰大選結果。拜登陣營則再次促請聯邦總務署盡快確認其當選資格。

特朗普周日早上到弗吉尼亞州打高爾夫球，他在社交網站發文稱拜登「勝出」，是因選舉受操控，觀察員未能到場監票，選舉設備生產商屬激進左翼陣營。

投票日的技術「故障」，實質是某些人試圖竊取選票，又聲稱相關人士成功竊取大量選票，形容郵遞投票是笑話。

這次是大選結束個多星期以來，特朗普首次形容拜登「勝選」，但他不久再發文澄清，稱拜登只是獲假新聞吹捧勝出，強調沒承認落敗，「還有很長的路要走」，「將取得勝利」。

其私人律師朱利亞尼受訪亦否認特朗普認輸，認為他只發表諷刺言論。

拜登早上就到天主教堂望彌撒，無回應特朗普的言論。

獲拜登揀選出任白宮幕僚長的克萊因在全國廣播公司訪問中表示，特朗普的帖文確認拜登當選的現實，拜登是否入主白宮不是特朗普幾則帖文說了算，而是美國民眾決定，促請聯邦總務署本周內確認拜登當選，以便政權交接。

他又透露拜登有與民主黨參眾兩院領袖，討論過通過疫情紓困方案迫切性，但至今未取得授權，與現屆政府就抗疫開展合作，亦沒接觸參議院多數黨領袖麥康奈爾，團隊計劃於未來數日與有份研製的疫苗美國藥廠輝瑞，以及其他藥廠代表會談。

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