【KTSF 馮政浩報導】

新型冠狀肺炎疫情肆虐,外出人數明顯減少,估計這個感恩節假期,旅遊人數下跌一成。

根據美國汽車協會(AAA),今年的感恩節假期會有更多人留在自己家中,估計十日後的假期旅遊人次大約是5000萬,較2019年感恩節的5500萬人次下跌一成。

汽車協會認為,如果疫情進一步加劇,旅遊人數就會更加低。

他們建議出外旅遊人士要嚴格跟隨新冠肺炎預防守則,遵從衛生指引,並且要了解你的目的地染疫情況。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。