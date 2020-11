SpaceX「堅韌號」接載4名太空人上國際太空站

【有線新聞】

美國民營太空企業SpaceX,首次為美國太空總署執行正式載人任務,將4名太空人送上國際太空站。

SpaceX載人飛船「堅韌號」,由獵鷹9號火箭搭載,當地周日晚上7時許在佛羅里達州的甘迺迪太空中心升空。接近3分鐘後,火箭第一節推進器順利分離,掉落大西洋回收。

隊長霍普金斯感謝團隊今年面對各項艱鉅挑戰,依然堅守崗位:「致太空總署和SpaceX仝人,你們團結合作撐過艱難時刻,鼓舞國家以至全世界。我們為飛船命名堅韌號,是時候將任務交給我們。」

航程預計27小時,霍普金斯將帶同一名非裔、一名女性及一名日籍太空人,在國際太空站逗留約半年,期間進行微重力研究。

堅韌號按照原定周六升空的話,航程會大幅縮短。但因為風向不利回收推進器,所以押後一天發射。

這日升空前,堅韌號恆溫系統一度錄得異常讀數,需轉換後備系統操作。又有小型碎片卡在艙門,導致密封艙漏氣,要工作人員清走碎片。

「堅韌號」順利升空,意味美國本土載人太空任務未來會恆常轉為民營和太空總署合作。SpaceX載人太空船今年年中已經通過試飛,送兩名太空人上國際太空站,逗留兩個月後返地球。

創辦人馬斯克因為有新型肺炎病徵,這日沒有到場。

