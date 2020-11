【KTSF】

上星期一發生在San Mateo市一宗殺人後自殺事件,警方證實是一宗情殺,兇手是亞裔。

警方報告,48歲的兇手Edward Go開槍打死38歲的同事Donald Dacumos,兩人在San Mateo市Pierce 街1700號路段的這間家庭式看護是同事。

警方向Go的妻子及工作的同事完成調查,相信Go殺人的動機是因為妻子跟Dacumos發生婚外情,Go殺死Dacumos後,回到自己距離工作不遠,位於Marina Court的公寓,警方疏散四周居民,企圖跟Go溝通,當時他的妻子也在屋內,4小時後Go自殺,他的妻子毫髮無傷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。