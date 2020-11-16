San Mateo縣府購兩間旅店安置無家可歸者引發爭議（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣府突然購買了Redwood City市兩間旅店，改建後大部分將用作州府的Homekey項目，安置無家可歸者，或在無家可歸邊緣的人，對於縣府突如其來的決定，有社區居民表示不滿和擔憂。

San Mateo縣獲得Homekey計劃的3,300萬元撥款，縣議會於11月5號的特別會議表決通過接納這筆錢，並用來購買Redwood City的兩間旅店，一間是位於El Camino Real的Pacific Inn，另一間則是位於高尚住宅區Redwood Shores的TownePlace Suites，總共可以提供170個住房單位。

其中TownePlace Suites旅店可提供95個單位，包括Studio到三房單位，將提供給低收入長者居住，不論其是否是無家可歸者。

Redwood Shores社區居民反對，認為該地點無法提供入住者所需的服務，例如缺少專職的警員，而且交通不便，酒店旁邊有一個小型機場，附近還有辦公樓宇。

有居民也批評，縣府已經選了這個地方，並沒有事先告知居民，令社區對縣府官員失去信任。

Pacific Inn旅店則位於交通繁忙的El Camino Real，隔壁是一棟高檔出租公寓，周邊則有一些餐廳及小商業。

縣府官員表示，州和聯邦的資金要求縣府在12月2日之前完成購買酒店的交易，而且在90天內入住率要達到一半，180天內入住率達到百分百。

縣府計劃於11月18日星期五晚上7點，就這兩個Homekey項目舉行社區視訊會議，解答居民關注的問題。

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