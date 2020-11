San Mateo縣府購兩間旅店安置無家可歸者引發爭議（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣府突然購買了Redwood City市兩間旅店,改建後大部分將用作州府的Homekey項目,安置無家可歸者,或在無家可歸邊緣的人,對於縣府突如其來的決定,有社區居民表示不滿和擔憂。

San Mateo縣獲得Homekey計劃的3,300萬元撥款,縣議會於11月5號的特別會議表決通過接納這筆錢,並用來購買Redwood City的兩間旅店,一間是位於El Camino Real的Pacific Inn,另一間則是位於高尚住宅區Redwood Shores的TownePlace Suites,總共可以提供170個住房單位。

其中TownePlace Suites旅店可提供95個單位,包括Studio到三房單位,將提供給低收入長者居住,不論其是否是無家可歸者。

Redwood Shores社區居民反對,認為該地點無法提供入住者所需的服務,例如缺少專職的警員,而且交通不便,酒店旁邊有一個小型機場,附近還有辦公樓宇。

有居民也批評,縣府已經選了這個地方,並沒有事先告知居民,令社區對縣府官員失去信任。

Pacific Inn旅店則位於交通繁忙的El Camino Real,隔壁是一棟高檔出租公寓,周邊則有一些餐廳及小商業。

縣府官員表示,州和聯邦的資金要求縣府在12月2日之前完成購買酒店的交易,而且在90天內入住率要達到一半,180天內入住率達到百分百。

縣府計劃於11月18日星期五晚上7點,就這兩個Homekey項目舉行社區視訊會議,解答居民關注的問題。

