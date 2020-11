蓬佩奧促各州司法部長找出受中共金錢滲透機構

【KTSF】

美國國務卿美國國務卿蓬佩奧表示,希望全國各州的司法部長繼續找出那些受到中共金錢滲透的機構。

蓬佩奧點名孔子學院,強調特朗普政府採取行動,取締中共統戰部的滲透及影響美國,比如踢走休斯敦中領館的間諜,令中共的宣傳支部比較難以在美國活動。

蓬佩奧也提醒全國各地的州長、市議員、校區領導人,必須知道中共正在以他們不喜愛的方式到來,他們也必須明白當中的風險,必須搞清楚金錢的來龍去脈,必須完全明白接受中共或其分支提供的金錢所涉及的代價。

蓬佩奧也指出,有人仍然想用美國的國家安全來換取中國市場,不肯接受隨著領導權而來的責任,看不到那些因為在中國有風險而離開中國的生意,但潮流已逆轉,從歐洲到非洲到南亞,全世界都看到,他們從70年代初以來所拒絕面對的中共真面目,現在都向美國展示出來。

最後蓬佩奧指出,華府的外交政策建制派,現在開始接受特朗普總統早就知道的事,那就是大家有責任讓美國人民明白,以確保中共不能繼續撕裂美國,偷竊美國的東西,和對美國構成安全威脅。

