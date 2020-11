【KTSF】

加州州長紐森周一表示,灣區大多數縣由周二起,疫情級別將會回到較嚴重的級別,有些更是回到最嚴重的紫色級別,反映新型肺炎疫情惡化的趨勢。

紐森表示,在疫情惡化下,加州已暫停重開經濟的步伐,有28個縣周二將會回到疫情最嚴重的紫色級別,包括灣區的Alameda縣、Contra Costa縣、Santa Clara縣、Napa縣、Santa Cruz縣和Solano縣。

Marin縣、舊金山和San Mateo縣則回到紅色級別,為疫情評級中第二嚴重的級別。

