美國藥廠莫德納新型肺炎疫苗近95%有效

繼美國藥廠輝瑞後,另一間藥廠莫德納宣布研發的新型肺炎疫苗,有效率接近95%。公司稱稍後會向美國申請,讓疫苗緊急使用,計劃年底前為美國準備約2000萬劑。白宮傳染病專家福奇,形容令人鼓舞。

新型肺炎疫苗研發又再傳出好消息,今次同樣出自美國藥廠。

莫德納生物技術公司公布三期臨床測試初步數據,在美國參與測試的3萬人,一半人接種2劑疫苗。

4星期後有95人出現新型肺炎徵狀,當中只有5人是接種疫苗,90人是注射了安慰劑,疫苗有效率達到94.5%。15名「中招」人士是65歲以上長者。20人屬西班牙裔、拉丁裔、非裔和亞裔等不同種族。

莫德納又指疫苗整體上是安全,注射第一劑後出現的副作用,包括注射部位疼痛。第二劑後,有人出現疲勞、肌肉疼痛和頭痛等。但這些不良反應都是短暫。

莫德納研發的RNA疫苗跟藥廠輝瑞的疫苗都是使用「信使核糖核酸」技術,利用其中的基因密碼,促使人體產生免疫反應。

莫德納的疫苗不像輝瑞疫苗般,保存在攝氏零下75度,以攝氏零下20度保存可保存6個月。若放在一般家用或醫療用雪櫃,可以維持30日,使運輸方面容易許多。

莫德納計劃未來幾星期向美國食品及藥物管理局,申請緊急授權使用。

