灣區疫情再惡化 更多人感焦慮致電精神輔導熱線求助

灣區新型肺炎疫情再度惡化,各縣再次收緊經濟活動,民眾的心情焦慮,反映在最近越來越繁忙的精神輔導熱線上。

舊金山周六已經開始再度禁止餐館提供室內堂食服務,而從周二,也就是11月17日開始,東灣Contra Costa縣必須關閉所有戶內的健身房,禁止餐館提供室內堂食服務,而戲院的零食攤位也不准開。

南灣Santa Clara縣因為急緊跌至更加嚴緊的紅色級別,而隨時準備要關閉所有戶外酒吧、保齡球場等戶內娛樂設施,再度減少健身房准許的人量,並規定賭場和酒莊只能在戶外營運。

餐館現在除了面對減少的人量,還要面對雨天的到來,一些業主表示,必須再次減低員工的工作時間。

Santa Clara縣心理健康專員坦言,大家自年初開始已經在受苦,感到焦慮是自然的感受,而該縣以手機短訊取代熱線電話來提供心理輔導的設置,24小時營運的短訊服務741741,在疫情間,有多5倍的市民使用。

專員表示,現在主要見到疫情給人帶來焦慮和壓力,這都是人們近來所面對的精神問題,心理健康專員也建議,因為少外出和聚會,鼓勵大家給親友多打電話,彼此提供精神上的支柱。

