灣區疫情再惡化 更多人感焦慮致電精神輔導熱線求助

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灣區新型肺炎疫情再度惡化，各縣再次收緊經濟活動，民眾的心情焦慮，反映在最近越來越繁忙的精神輔導熱線上。

舊金山周六已經開始再度禁止餐館提供室內堂食服務，而從周二，也就是11月17日開始，東灣Contra Costa縣必須關閉所有戶內的健身房，禁止餐館提供室內堂食服務，而戲院的零食攤位也不准開。

南灣Santa Clara縣因為急緊跌至更加嚴緊的紅色級別，而隨時準備要關閉所有戶外酒吧、保齡球場等戶內娛樂設施，再度減少健身房准許的人量，並規定賭場和酒莊只能在戶外營運。

餐館現在除了面對減少的人量，還要面對雨天的到來，一些業主表示，必須再次減低員工的工作時間。

Santa Clara縣心理健康專員坦言，大家自年初開始已經在受苦，感到焦慮是自然的感受，而該縣以手機短訊取代熱線電話來提供心理輔導的設置，24小時營運的短訊服務741741，在疫情間，有多5倍的市民使用。

專員表示，現在主要見到疫情給人帶來焦慮和壓力，這都是人們近來所面對的精神問題，心理健康專員也建議，因為少外出和聚會，鼓勵大家給親友多打電話，彼此提供精神上的支柱。

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