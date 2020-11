Alameda縣如收緊重開措施 小商業憂捱不下去

【KTSF】

灣區近日的疫情亦出現反彈,舊金山、南灣Santa Clara縣及東灣Contra Costa縣紛紛宣布收緊防疫措施,禁止室內堂食,至於還未宣布的Alameda縣,有不少小商業就擔心再度收緊的話,店舖未必捱得住。

Alameda縣暫時在橙色抗疫級別,雖然縣府已經宣布暫停進一步的重啟,但有官員表示,Alameda縣很可能會再度收緊重開措施,令不少小商業擔心,它們未必能夠捱過這一關。

Ole鬆餅店在Alameda營業超過90年,縣府容許店內堂食至今約一個月,自疫情爆發以來,鬆餅店從未遣散任何員工,老闆兩夫婦更加出售了他們一間物業,去保住40名員工。

縣府現時實施容許餐廳在店內招待最多25%客人的措施,讓鬆餅店有了繼續奮鬥的機會,但老闆表示,如果縣府決定再度禁店內堂食,鬆餅店就會結業。

附近另一間開業了超過30年的單車店,雖然業績近日有所提升,聘請多了員工,部分人更有加薪,但面對可能的新一輪收緊,老闆指,如果禁止店內堂食,街上的人會減少,他們的生意必定受到影響,危害的不是個別餐館,而是整個社區的生意,因此感到擔憂。

縣府表示,如果疫情一直惡化下去,Alameda可能會從橙色級別回到最嚴格的紫色,這樣會實施更多限制。

