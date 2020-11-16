Alameda縣如收緊重開措施 小商業憂捱不下去

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灣區近日的疫情亦出現反彈，舊金山、南灣Santa Clara縣及東灣Contra Costa縣紛紛宣布收緊防疫措施，禁止室內堂食，至於還未宣布的Alameda縣，有不少小商業就擔心再度收緊的話，店舖未必捱得住。

Alameda縣暫時在橙色抗疫級別，雖然縣府已經宣布暫停進一步的重啟，但有官員表示，Alameda縣很可能會再度收緊重開措施，令不少小商業擔心，它們未必能夠捱過這一關。

Ole鬆餅店在Alameda營業超過90年，縣府容許店內堂食至今約一個月，自疫情爆發以來，鬆餅店從未遣散任何員工，老闆兩夫婦更加出售了他們一間物業，去保住40名員工。

縣府現時實施容許餐廳在店內招待最多25%客人的措施，讓鬆餅店有了繼續奮鬥的機會，但老闆表示，如果縣府決定再度禁店內堂食，鬆餅店就會結業。

附近另一間開業了超過30年的單車店，雖然業績近日有所提升，聘請多了員工，部分人更有加薪，但面對可能的新一輪收緊，老闆指，如果禁止店內堂食，街上的人會減少，他們的生意必定受到影響，危害的不是個別餐館，而是整個社區的生意，因此感到擔憂。

縣府表示，如果疫情一直惡化下去，Alameda可能會從橙色級別回到最嚴格的紫色，這樣會實施更多限制。

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