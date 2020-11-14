影評：《雨季來臨前》看逃亡的下一代回返越南

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位在年幼時逃離越南的男子，長大後重返越南，會挑起什麼樣的記憶？

一名在越南出生的男子Kit，父母在他年幼時帶他逃難到英國。雙親去世後，Kit 帶著他們的骨灰到胡志明市，要找地方安葬。但也發現到記憶中的故居，已經在迅速發展中，市容面目全非。

從這個逐漸崛起的亞洲大城市中，Kit 也體驗了年輕一代對這城市的驕傲，已經不再是當年父母冒著生命危險逃離的西貢。過程中，Kit 也認識了在胡志明市生活的一名美國男子Lewis。Lewis 的父親曾在越戰中作戰。現在的， 在胡志明市創業，兩人一拍即合，也成了陌生城市中的一個熟悉面孔。

其實電影中也提到一件蠻諷刺的事，就是當年父母冒險投奔怒海。死後卻被孩子帶回越南，這也值得令人思考的。

記得《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》這部影片？當中俊俏的男主角 Henry Goulding ，在這部新影片中帶有較低調而含蓄的演出。多數鏡頭看他在繁忙的城市中，嘗試尋找一個讓自己感到舒服的空間。

導演是英籍柬埔寨華裔許泰豐 Hong Khaou，電影節奏緩慢得舒服。攝影鏡頭也經過一定的設計，感受胡志明市凌亂中的美感和帶生命力的成長城市力量。感覺上，一些演員的演出顯得一些生疏，而電影節奏也突顯了這缺點，或許剪接工作可以有改善的空間。縱然如此，有機會看到更多年輕亞裔電影人，拍攝有關亞裔生活的故事，在今天的世界中，肯定是值得推崇的。

《雨季來臨前 Monsoon》以新的角度看年輕亞裔尋找自我的世界。滿分五分中得四分，值得強力推薦。電影目前可以在主要的川流平台，如iTunes、Amazon Instant Video、Google Play和 Vudu

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電影網頁：https://strandreleasing.com/films/monsoon/

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“Monsoon” is a graceful study on moving on from war

“Screening Room” reviews “Monsoon”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://strandreleasing.com/films/monsoon/