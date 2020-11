影評：《雨季來臨前》看逃亡的下一代回返越南

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位在年幼時逃離越南的男子,長大後重返越南,會挑起什麼樣的記憶?

一名在越南出生的男子Kit,父母在他年幼時帶他逃難到英國。雙親去世後,Kit 帶著他們的骨灰到胡志明市,要找地方安葬。但也發現到記憶中的故居,已經在迅速發展中,市容面目全非。

從這個逐漸崛起的亞洲大城市中,Kit 也體驗了年輕一代對這城市的驕傲,已經不再是當年父母冒著生命危險逃離的西貢。過程中,Kit 也認識了在胡志明市生活的一名美國男子Lewis。Lewis 的父親曾在越戰中作戰。現在的, 在胡志明市創業,兩人一拍即合,也成了陌生城市中的一個熟悉面孔。

其實電影中也提到一件蠻諷刺的事,就是當年父母冒險投奔怒海。死後卻被孩子帶回越南,這也值得令人思考的。

記得《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》這部影片?當中俊俏的男主角 Henry Goulding ,在這部新影片中帶有較低調而含蓄的演出。多數鏡頭看他在繁忙的城市中,嘗試尋找一個讓自己感到舒服的空間。

導演是英籍柬埔寨華裔許泰豐 Hong Khaou,電影節奏緩慢得舒服。攝影鏡頭也經過一定的設計,感受胡志明市凌亂中的美感和帶生命力的成長城市力量。感覺上,一些演員的演出顯得一些生疏,而電影節奏也突顯了這缺點,或許剪接工作可以有改善的空間。縱然如此,有機會看到更多年輕亞裔電影人,拍攝有關亞裔生活的故事,在今天的世界中,肯定是值得推崇的。

《雨季來臨前 Monsoon》以新的角度看年輕亞裔尋找自我的世界。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影目前可以在主要的川流平台,如iTunes、Amazon Instant Video、Google Play和 Vudu

點播觀看。

電影網頁:https://strandreleasing.com/films/monsoon/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

