美國周四逾16萬宗新症再創新高 特勤局傳多人染疫

【KTSF 江良慧報導】

全美的新型肺炎疫情持續惡化,病例和住院人數周四再創單日新高,全國周四總共有超過16萬宗新症,是首次單日病例突破15萬。

全美至今已經有超過1071萬人感染新型肺炎,有超過244,000人死亡,另外,周四的住院人數也攀升至超過67,000人,是連續第三天創新高,死亡人數也同樣上升,平均每天有過千人不治。

近期的新增病例急升,主要是因為加州和中西部以及東北部州分,包括伊利諾伊、威斯康辛、密歇根和明尼蘇達的個案激增。

新墨西哥州和俄勒岡州都分別實施新的居家令,措施包括停止非必要公幹、關閉健身室和餐廳堂食等。

紐約市長白思豪也警告說,可能會隨時會再關閉市內的公立學校。

另外,周五有消息傳出,有多達130名特勤人員因為感染新型肺炎,或者曾接觸感染者而要隔離。

CNN指,特勤人員的疫症爆發,是與特朗普總統在大選前的多場造勢活動有關,特朗普很多造勢活動都是在新型肺炎的熱點舉行,這些集會有大批民眾參加,現場都會很擠逼,而且很少人戴口罩。

雖然有百多人要隔離,但消息指事件並沒有影響特勤局的工作,強調他們有足夠人手應付日常任務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。