美國周三2千人染疫亡 5月以來新高

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎新增病例過去個多星期連續急增後,終於演變成死亡數字也急升,全國周三單日就有超過2千人死亡,是自從5月以來的新高,另外,芝加哥疫情再趨嚴重,有可能要再次實施居家令,也顯示疫情正在進一步惡化。

全國周三有超過144,000宗新型肺炎新症,再創單日升幅的新紀錄,7天平均是127,400宗,比一個星期前大幅上升接近三成半,過去5天當中有3天的新增病例是創新高。

另外,在46個州的染疫住院7天平均人數都上升了至少5%,全國目前有超過65,300人因為新型肺炎而要住院,比疫情任何其他時候都要多。

在芝加哥,市長Lori Lightfood周四宣布一個名為保護芝加哥的行動,建議從下星期一早上開始全民居家抗疫,除非是工作、上學、看病、買菜買藥等必要活動。

另外,當局也呼籲居民不要在家中和不同住的人聚會,避免所有非必要外遊和取消要親身出席的感恩節慶祝活動,此外,也會限制聚會和婚禮喪禮等社交活動的參加人數不得超過10個人。

紐約州州長Andrew Cuomo周四也同樣宣布限制被他稱為超級傳播者的私人寓所內的聚會,不能超過10人,其他也實施類似的限制的州分,還有俄亥俄、猶他、康涅狄格、科羅拉多和羅德島州,羅德島州長更誓言違規者會被罰款。

