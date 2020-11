美國禁止國民投資華為等31間中國企業

【有線新聞】

特朗普總統簽署行政命令,禁止國民投資31間中國企業,包括華為與三大電訊商等,被指與解放軍有關,明年1月中起實施。

特朗普的行政命令指,發現中國正進一步利用美國資本開源,推動軍事、情報及其他安全機構的現代化發展,因而直接威脅美國國土還有海外美軍部隊。

手段包括發展部署大殺傷力武器、先進常規武器或惡意網絡行動,對付美國及美國人。

命令又提到中國近年推動的軍民融合戰略,令軍工企業架構更複雜,因為民營企業被逼支援相關的軍事及情報活動構成直接支援,他們同時又可能向美國投資者集資。

有見及此,為保護美國國土及人民,頒布這項國家緊急措施。

美國國防部早前已列出31家相關中國企業,當時未提及具體應對行動,當中過半數在內地或香港上市。其中中國移動與中國電訊均有在華爾街上市。

按照行政命令,美國東岸時間明年1月11日早上9時半起、即華爾街開市的時間,禁止任何美國人交易這些上市企業的證券或衍生產品。

除了企業,國防部長與財長也獲授權列出支援中國軍事發展的個人名單,列出後60天禁止美國人與他們交易上市股票及期權等。

已持有相關股票或期權等資產的人,仍可於明年11月前出售,但有分析師指,如是投資基金的人,未必知道基金中是否包括這些資產。

