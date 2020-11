據報特朗普一些支持者開始勸他承認敗選

【KTSF 蔡璐陽報導】

雖然特朗普總統還沒有承認敗選,但是他的很多支持者卻紛紛開始勸他早日認輸。

特朗普周四沒有公開露面,不過他每天還是與自己的政治顧問會面,外界有不少猜測。

特朗普一直沒有認輸,CNN說,一些支持者紛紛勸他早點承認敗選,當中包括Fox新聞的主持人Geraldo Rivera,還有特朗普今年的競選顧問Karl Rove,但是國會的共和黨則團結支持他,成功連任的參議院共和黨領袖麥康尼力挺特朗普針對幾個搖擺州的選舉結果提出訴訟,消息說南卡州的聯邦參議員Linsey Graham更贊助50萬給特朗普打官司。

由於特朗普一直不承認敗選,拜登的政權過渡工作受到阻礙,並得不到官員的情報匯報,周四有至少5名共和黨籍參議員公開表示,無論誰勝誰敗,都應該對拜登開放接觸機密信息的渠道,以準備一旦確實當選能接管權力。

在這個政治混亂時刻,美軍參謀聯席會議主席Mark Miller在周四出席一個陸軍博物館活動時,強調軍方只效忠憲法,而憲法就是每一個美軍士兵的「道德北斗星」,與他同場的還有代理國防部長Christopher Miller。

特朗普突然把現任防長Mark Esper開除,並任命了3名死忠分子擔任國防部資深策略職位,引起外界猜測在往後兩個月特朗普會有些什麼大動作。

有消息透露,目前白宮內部正在討論特朗普是否應該開除中央情報局局長Gina Haspel,原因是她拒絕把有關俄羅斯干擾大選的情報降低機密級別。

