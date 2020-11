特朗普指現政府不會再就疫情封鎖全國

【KTSF 張麗月報導】

就當前的疫情,特朗普總統再次公開亮相,強調不會再次實施全國封鎖限制,有媒體透露,期間特朗普透露了一些玄機。

根據主流媒體推測,經過重新點票之後,拜登在喬治亞州勝出,特朗普就奪回北卡羅萊納州的選舉人票,至今,拜登贏得306張選舉人票,特朗普就得到232張選舉人票,拜登在阿里桑那、喬治亞、密歇根、威斯康辛和賓夕凡尼亞州勝出。

其中關鍵的搖擺州,賓夕凡尼亞的州務卿周五發表聲明指出,共和黨人提出的選舉舞弊指控並無根據,賓夕凡尼亞州將不會重新點票,因為在總統、州司法部長和州財務長等職位的競逐,該州67個縣提交的點票結果顯示,沒有一個候選人的得票率差距是少過0.5%,因此毋需啟動重點。

賓夕凡尼亞州務卿又說,職員超時工作,點算過每一張選票,共點算了超過680萬張選票,縣府也會繼續點算在投票站發出的大約十萬張臨時選票,以及超過2.8萬張軍人和海外的選票。

到目前為止,在賓夕凡尼亞,拜登領先特朗普接近6萬張選票,賓夕凡尼亞法例容許郵遞選票,如果郵戳在大選日或之前投票的話,至到11月6日收到仍然可以計算在內。

另一方面,一個聯邦上訴法庭裁定,賓夕凡尼亞州務卿無權把選舉日過後的郵遞選票投票人身份認證最後期限從11月9號延長多3天,這個算是特朗普團隊一個小小的勝利,因為涉及的選票數量不足以影響開票結果。

至於聯邦最高法院下令將選舉日過後收到的郵遞選票分開存放及點算結果如何,還未有消息。

此外,特朗普團隊也在日前向聯邦法庭提出訴訟,指賓夕凡尼亞州對待民主黨選民有別於共和黨人,訴狀也指出,Chester縣有選務人員把投給特朗普的票,改為投給別的候選人,這項訴訟尋求聯邦法庭禁止賓夕凡尼亞州與6個縣認證其選舉結果,賓夕凡尼亞州有20張選舉人票。

另一方面,特朗普周五露面,表示新冠狀病毒疫苗明年4月之前廣泛面世,Pfizer有計劃在下月向聯邦政府申請新冠狀病毒疫苗應用許可。

Pfiser與BioNTech合作研發的疫苗,最後階段臨床試驗結果顯示,對人體有九成以上的保護率,有疫苗便可以放心重啟經濟,他重申他的政府不會實行抗疫封鎖。

特朗普說:「現政府將不會實施封鎖,希望如此,不論將來發生何事,誰知道將來是那一個政府,我相信時間可以證明,但我可以說,現政府將不會實施封鎖。」

