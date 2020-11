舊金山日增約80宗新症 當局擬在日落區列治文區設檢測站

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共衛生局正考慮在日落區和列治文區設立流動檢測站。

舊金山公共衛生局表示,新冠病毒疫苗一旦面世,將會首先分發給前線醫護人員,之後分發給公眾,舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生提到,由於疫苗需要在極低溫下保存,所以政府仍在研究如何有效安全地分發給公眾,暫時未有詳情。

白幹榮醫生說:「起初提到如果疫苗馬上要給需要的人,當然是弱勢社群和醫療人員,醫療人員在診所或醫院設備,可以讓他們安全儲存和注射,但是要分發給一般大眾,可能要從長計議,想深一層,如何盡快給大家注射。」

另外,市府早前在華埠花園角設立了兩次流動檢測站,檢測了400多人,當中都無人確診,市府考慮日後在其他多華人聚居的社區,例如日落區和列治文區開設流動測試站,正跟兩區的市參事商討,另外又計劃在肖化區、Outer Mission區一帶設立駕車Drive thru的流動檢測站.

周三市府提到,舊金山的新症率由每10萬人日增3.7宗個案,上升至9宗,有80萬人口的舊金山,10月底時每日約有30宗新增確診,到現在升至每天約80宗確診,若升勢持續,當局擔心年底前可能會升至每日300宗確診。

白醫生提醒大家,全市數字都在上升,並非個別社區。

白幹榮醫生說:「今次我們見到整個城市都有升,而且是不論種族都在上升,表示傳播率十分劇烈,具爆炸性。」

