舊金山日增約80宗新症 當局擬在日落區列治文區設檢測站

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共衛生局正考慮在日落區和列治文區設立流動檢測站。

舊金山公共衛生局表示，新冠病毒疫苗一旦面世，將會首先分發給前線醫護人員，之後分發給公眾，舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生提到，由於疫苗需要在極低溫下保存，所以政府仍在研究如何有效安全地分發給公眾，暫時未有詳情。

白幹榮醫生說：「起初提到如果疫苗馬上要給需要的人，當然是弱勢社群和醫療人員，醫療人員在診所或醫院設備，可以讓他們安全儲存和注射，但是要分發給一般大眾，可能要從長計議，想深一層，如何盡快給大家注射。」

另外，市府早前在華埠花園角設立了兩次流動檢測站，檢測了400多人，當中都無人確診，市府考慮日後在其他多華人聚居的社區，例如日落區和列治文區開設流動測試站，正跟兩區的市參事商討，另外又計劃在肖化區、Outer Mission區一帶設立駕車Drive thru的流動檢測站．

周三市府提到，舊金山的新症率由每10萬人日增3.7宗個案，上升至9宗，有80萬人口的舊金山，10月底時每日約有30宗新增確診，到現在升至每天約80宗確診，若升勢持續，當局擔心年底前可能會升至每日300宗確診。

白醫生提醒大家，全市數字都在上升，並非個別社區。

白幹榮醫生說：「今次我們見到整個城市都有升，而且是不論種族都在上升，表示傳播率十分劇烈，具爆炸性。」

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