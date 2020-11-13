Santa Clara縣教職員促學校勿倉促讓學生回校上課

【KTSF 萬若全報導】

周四一大早有教職員在Santa Clara縣教委會總部門口抗議，認為學校不應該倉促讓學生回學校上課。

參與示威的人士說，學校恢復親身授課已經一個月，但是沒有適當的訓練，也沒有足夠的教職員留守教室，但是他們也希望更多老師能夠留在家中繼續遠距教學，要求學區提供更多的防護裝備。

有示威者說：「我們的學生戴不住口罩，不了解社交距離，生病了也無法溝通，我們知道不是他們的錯。」

出席集會的人士主要是與特殊教育有關，由於特殊教育學生及家長網上學習面對很大挑戰，所以大部分的公立學校提前恢復親自授課，縣教育委員會發聲明說：「我們已經採取緩慢漸進方式重回親身授課，採取必要的步驟，以實現師生安全為首要目標。」

另一方面，越來越多公立學校學區計畫明年1月讓學生返校，Palo Alto聯合學區從1月7日開始重新開放其5所中學結合了親身及遠距教學的混合模式。

學區表示，特別是對於那些網上學習有困難的學生，由於社交距離及人員設備，也只有30%學生能夠回到學校，而且一星期只回學校兩天，剩下時間還是遠距教學。

聖荷西聯合學區也是計畫1月返校上課，不過位於聖荷西東邊的Franklin-McKinley學區則宣布，遠距教學會持續到明年6月，整個學期結束，這個區很多拉丁美洲裔也是新冠病毒感染最高的族裔。

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