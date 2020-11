Santa Clara縣教職員促學校勿倉促讓學生回校上課

【KTSF 萬若全報導】

周四一大早有教職員在Santa Clara縣教委會總部門口抗議,認為學校不應該倉促讓學生回學校上課。

參與示威的人士說,學校恢復親身授課已經一個月,但是沒有適當的訓練,也沒有足夠的教職員留守教室,但是他們也希望更多老師能夠留在家中繼續遠距教學,要求學區提供更多的防護裝備。

有示威者說:「我們的學生戴不住口罩,不了解社交距離,生病了也無法溝通,我們知道不是他們的錯。」

出席集會的人士主要是與特殊教育有關,由於特殊教育學生及家長網上學習面對很大挑戰,所以大部分的公立學校提前恢復親自授課,縣教育委員會發聲明說:「我們已經採取緩慢漸進方式重回親身授課,採取必要的步驟,以實現師生安全為首要目標。」

另一方面,越來越多公立學校學區計畫明年1月讓學生返校,Palo Alto聯合學區從1月7日開始重新開放其5所中學結合了親身及遠距教學的混合模式。

學區表示,特別是對於那些網上學習有困難的學生,由於社交距離及人員設備,也只有30%學生能夠回到學校,而且一星期只回學校兩天,剩下時間還是遠距教學。

聖荷西聯合學區也是計畫1月返校上課,不過位於聖荷西東邊的Franklin-McKinley學區則宣布,遠距教學會持續到明年6月,整個學期結束,這個區很多拉丁美洲裔也是新冠病毒感染最高的族裔。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。