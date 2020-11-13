Santa Clara縣疫情回到紅色級別 下周二餐廳禁室內堂食

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣衛生單位周五宣布新冠疫情的經濟藍圖回到紅色層級，下星期二開始餐廳禁止堂食。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官Anne Chang說：「由於入冬以後，疫情持續的升溫，讓Santa Clara縣將由限制較少的橘色風險等級，上升到限制較嚴格的紅色風險等級，將來還有可能上升到限制最嚴格的紫色風險等級。」

周五是Santa Clara縣衛生單位這個星期第二次召開緊急記者會，過去7天新冠病例急增362個病例，住院人數達110個，下星期二開始，禁止室內用餐，戶外酒吧也關閉，健身房只能容納平時的10%，室內家庭娛樂活動，像是保齡球等場所關閉，商家有72小時做準備。

對於餐廳室內堂食被認為是病毒散播來源，Santa Clara縣衛生總監Sara Cody說：「我們知道室內用餐確實增加病毒傳播風險，是因為你在室內用餐不戴口罩，有幾項研究證明，室內用餐會加風險。」

Santa Clara縣病例增加是否跟Halloween有關，Cody說尚不清楚，但是亡兵紀念日、國慶日及勞工節假期後，病例都明顯上升。

根據州府建議，從外州或國外回來應自行隔離14天，Santa Clara縣也強烈建議市民年底假期不要出遊，不要群聚，如果出遊，回來自我隔離14天。

官員也表示，明年1月許多學校計畫恢復親身授課，如果市民不合作，就無法恢復正常生活。

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