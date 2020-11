Santa Clara縣疫情回到紅色級別 下周二餐廳禁室內堂食

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣衛生單位周五宣布新冠疫情的經濟藍圖回到紅色層級,下星期二開始餐廳禁止堂食。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官Anne Chang說:「由於入冬以後,疫情持續的升溫,讓Santa Clara縣將由限制較少的橘色風險等級,上升到限制較嚴格的紅色風險等級,將來還有可能上升到限制最嚴格的紫色風險等級。」

周五是Santa Clara縣衛生單位這個星期第二次召開緊急記者會,過去7天新冠病例急增362個病例,住院人數達110個,下星期二開始,禁止室內用餐,戶外酒吧也關閉,健身房只能容納平時的10%,室內家庭娛樂活動,像是保齡球等場所關閉,商家有72小時做準備。

對於餐廳室內堂食被認為是病毒散播來源,Santa Clara縣衛生總監Sara Cody說:「我們知道室內用餐確實增加病毒傳播風險,是因為你在室內用餐不戴口罩,有幾項研究證明,室內用餐會加風險。」

Santa Clara縣病例增加是否跟Halloween有關,Cody說尚不清楚,但是亡兵紀念日、國慶日及勞工節假期後,病例都明顯上升。

根據州府建議,從外州或國外回來應自行隔離14天,Santa Clara縣也強烈建議市民年底假期不要出遊,不要群聚,如果出遊,回來自我隔離14天。

官員也表示,明年1月許多學校計畫恢復親身授課,如果市民不合作,就無法恢復正常生活。

