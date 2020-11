【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧在一個電台節目中稱,「台灣並非中國一部分」,中國外交部敦促美國恪守一個中國原則,停止損害台海和平穩定和中美關係的言行。

蓬佩奧被問到,中共有激進勢力認為要以武力重奪台灣,他指使用正確措詞很重要,形容「台灣未有成為中國一部分」。

民主共和兩黨政府30多年來的政策已承認這一點,並視台灣為民主典範。美國要恪守對台承諾,而兩岸問題未解決前,應維持此狀況。

在北京,中國外交部強調台灣是中國不可分裂的一部分,蓬佩奧出於一己政治私利,顛倒黑白,中方堅決回擊,損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。