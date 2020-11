【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)一幢空置建築物周五早上起火,火勢達二級。

消防局是於早上9時20分接獲火災舉報,地點在Dennison街1899號,位置在Coast Guard Island與Union Point Park之間。

該幢建築物於8月被市府列為危樓,需要清拆。

消防員正努力撲火,確保火勢不會蔓延到其他建築物,附近的露宿者營地已疏散,確保所有人安全。

