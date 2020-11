【KTSF 郭柟報導】

繼舊金山之後,灣區多個縣周五都宣佈再度關閉餐廳堂食。

Contra Costa縣宣佈從下星期二早上8點起關閉所有餐廳的室內堂食、健身室和戲院,該縣由原本橙色級別現在收緊返回紅色,周五新增近300宗新症。

Marin縣都宣佈下星期二起關閉所有餐廳的室內堂食和戲院,商場和零售店限制最多一半人數,宗教禮拜場所限制最多25%人數,健身室就最多10%人數。

舊金山由周五晚11點59分開始再度禁止店內堂食,包括餐廳、一些提供食物的酒吧、購物中心裏的美食廣場等,健身房及戲院的可容納人數必須減少到總容量的25%,或者由最多容納100人減少至50人。

Alameda縣周四只宣佈暫停重開更多商店,不過正考慮關閉室內堂食。

