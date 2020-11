聯邦上訴法院裁定哈佛大學沒有歧視亞裔學生（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦第一巡迴上訴法院裁定哈佛大學並沒有歧視亞裔學生,這個案子預料將打到最高法院。

第一巡迴上訴法院的兩名法官維持地方法院判決:「哈佛在錄取過程中為了實現多元化,而對種族的有限使用是正確的,這符合最高法院判例的要求。」

對於判決結果,哈佛大學表示,這次的判決再次發現,哈佛大學的招生政策與最高法院的判例一致並合法,正如哈佛不斷重申,現在不是走回頭路的時刻,必須要種族多元性及機會。

非營利組織「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions),簡稱SFFA,2014年入稟法庭,控告哈佛大學招生政策涉嫌歧視亞裔學生,這也使哈佛在招生決定中使用「個人評級」成為人們關注的焦點,該組織認為亞裔評級低於其他族裔具有歧視性。

美國亞裔教育聯盟(AACE)從2015年開始到現在已經結合200多個亞裔團體,成為「學生公平錄取」最堅強後盾。

美國亞裔教育聯盟趙宇空說:「我對上訴法院的判決感到非常失望,我們不會放棄,我們將繼續支持學生公平錄取組織把官司打到最高法院。」

根據SFFA,通過分析超過16萬錄取數據和採訪多位哈佛招生官員,SFFA說,有證據顯示哈佛的確有種族配額,對亞裔學生的刻板印象,亞裔學生率取率都是最低的,品學兼優的亞裔學生,只有25%的機會進入哈佛大學,白人學生有35%的機率獲得錄取,但如果是拉丁裔或者非裔,將會獲得75%和95%的錄取率。

趙宇空說:「別人談到美國是否有系統性種族歧視,從政策上來說,平權法強制優惠法案,就是對我們亞裔系統性的政策性歧視,而且是唯一在美國,這個在21世紀,這種歧視應該被消除。」

哈佛大學否認歧視亞裔學生的指控,獲得許多高校和教育團體的支持。

