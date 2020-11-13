聯邦上訴法院裁定哈佛大學沒有歧視亞裔學生（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

聯邦第一巡迴上訴法院裁定哈佛大學並沒有歧視亞裔學生，這個案子預料將打到最高法院。

第一巡迴上訴法院的兩名法官維持地方法院判決：「哈佛在錄取過程中為了實現多元化，而對種族的有限使用是正確的，這符合最高法院判例的要求。」

對於判決結果，哈佛大學表示，這次的判決再次發現，哈佛大學的招生政策與最高法院的判例一致並合法，正如哈佛不斷重申，現在不是走回頭路的時刻，必須要種族多元性及機會。

非營利組織「學生公平錄取」（Students for Fair Admissions），簡稱SFFA，2014年入稟法庭，控告哈佛大學招生政策涉嫌歧視亞裔學生，這也使哈佛在招生決定中使用「個人評級」成為人們關注的焦點，該組織認為亞裔評級低於其他族裔具有歧視性。

美國亞裔教育聯盟（AACE）從2015年開始到現在已經結合200多個亞裔團體，成為「學生公平錄取」最堅強後盾。

美國亞裔教育聯盟趙宇空說：「我對上訴法院的判決感到非常失望，我們不會放棄，我們將繼續支持學生公平錄取組織把官司打到最高法院。」

根據SFFA，通過分析超過16萬錄取數據和採訪多位哈佛招生官員，SFFA說，有證據顯示哈佛的確有種族配額，對亞裔學生的刻板印象，亞裔學生率取率都是最低的，品學兼優的亞裔學生，只有25％的機會進入哈佛大學，白人學生有35％的機率獲得錄取，但如果是拉丁裔或者非裔，將會獲得75％和95％的錄取率。

趙宇空說：「別人談到美國是否有系統性種族歧視，從政策上來說，平權法強制優惠法案，就是對我們亞裔系統性的政策性歧視，而且是唯一在美國，這個在21世紀，這種歧視應該被消除。」

哈佛大學否認歧視亞裔學生的指控，獲得許多高校和教育團體的支持。

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