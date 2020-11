【KTSF】

由於新型肺炎疫情關係,金門橋的收入也大跌,為避免因此大幅裁員,金門橋管理區將會在稍後考慮臨時增加橋費至10元。

金門橋管理區董事會將會在周五早上召開特別會議,商討三個方案,以解決因為疫情而導致4800萬元財政預算短缺。

第一個方案是削減205個職位,包括裁員146人,而要避免裁員,董事會會考慮把金門橋過橋費臨時提高兩元,第三個方案則是過橋費臨時加1.25元,以及可能會被裁的僱員每星期放一天無薪假。

自從疫情在3月初開始,管理區過橋費和巴士車費每星期收入大減約200萬元,巴士乘客量下跌7成半,小輪乘客量更大跌96%,之前管理區得到一筆聯邦資助撥款,用作支付僱員工資,但撥款即將在月底耗盡。

