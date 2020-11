喬州官員指重點選票非向特朗普屈服

【KTSF】

鑑於選舉結果有爭議,聯邦總務署尚未認證誰人勝選,而特朗普團隊就在幾個關鍵搖擺州提出多項法律訴訟,而他們正在加緊收集證據及證人的宣誓供詞,以指證有選舉舞弊發生,白宮發言人宣布,單是密歇根州,特朗普團隊便收集到234頁的證人宣誓證詞,一般認為有關的官司將會打到聯邦最高法院,其中一個關鍵搖擺州喬治亞,決定以人手重點選票遭到主流媒體攻擊,指此舉是替特朗普做掩護,喬治亞州的投票系統設備經理周四予以駁斥,指出限制選票重點,只會損害民眾對總統選舉結果的信心。

喬州投票系統設備經理Gabriel Sterling說:「媒體多次誤將背後的理由描述為『向特朗普及其競選團隊屈服』,這離真相極遠,因為甚至在特朗普團隊談論重新計票或做重新審查之前,我們知道法律對審計有一個具體目的,就是旨在灌輸對選舉結果的信心。」

喬治亞州務卿辦公室表示,至今沒有證據表明投票或計票結果存在系統性問題,目前拜登在喬治亞州領先特朗普約14,000票,喬治亞州也將在1月舉行,聯邦參議員複選,目前民主黨與共和黨各領先一席,目前已有50席的共和黨,只要贏取喬治亞州當中一席,便可以繼續主導參議院。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。