喬州官員指重點選票非向特朗普屈服

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鑑於選舉結果有爭議，聯邦總務署尚未認證誰人勝選，而特朗普團隊就在幾個關鍵搖擺州提出多項法律訴訟，而他們正在加緊收集證據及證人的宣誓供詞，以指證有選舉舞弊發生，白宮發言人宣布，單是密歇根州，特朗普團隊便收集到234頁的證人宣誓證詞，一般認為有關的官司將會打到聯邦最高法院，其中一個關鍵搖擺州喬治亞，決定以人手重點選票遭到主流媒體攻擊，指此舉是替特朗普做掩護，喬治亞州的投票系統設備經理周四予以駁斥，指出限制選票重點，只會損害民眾對總統選舉結果的信心。

喬州投票系統設備經理Gabriel Sterling說：「媒體多次誤將背後的理由描述為『向特朗普及其競選團隊屈服』，這離真相極遠，因為甚至在特朗普團隊談論重新計票或做重新審查之前，我們知道法律對審計有一個具體目的，就是旨在灌輸對選舉結果的信心。」

喬治亞州務卿辦公室表示，至今沒有證據表明投票或計票結果存在系統性問題，目前拜登在喬治亞州領先特朗普約14,000票，喬治亞州也將在1月舉行，聯邦參議員複選，目前民主黨與共和黨各領先一席，目前已有50席的共和黨，只要贏取喬治亞州當中一席，便可以繼續主導參議院。

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