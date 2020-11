今年12月1號後申請入籍人士需考新入籍試題

【KTSF 黃恩光報導】

美國公民及移民服務局宣布今年12月1號之後申請入籍的人士,將會使用新的入籍試考題。

公民及移民服務局周四表示,今年12月1號之前申請入籍的人士,將沿用現有的入籍試題,12月1號或之後申請入籍的人士,會採用新的試題。

舊試題有100條題目,新試題就增至120條題目,當局表示,新的考試有更多的試題關於美國公民的責任和法定要求,以及對於美國政治體制和歷史的了解。

其中一條問題是,列舉美國憲法其中一功能,答案是組成政府、界定政府權限、定義政府組成的部分、保護人民的權利。

公民及移民服務局去年7月宣布會修改入籍考試,當局在網上列出新舊考試的題目。

申請人必須在入籍考試時,20條問題之中最少答對12題才算合格,65歲或以上,並最少有20年合法居民身份的長者,只需要溫習20條指定的題目,考試時需要10題中答對6題才能過關。

新試題(2020年12月1號或之後申請入籍人士適用)

128 Civics Questions and Answers (2020 version)

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/crc/128%20Civics%20Questions%20and%20Answers%20%282020%20version%29.pdf

現有試題(2020年12月1號之前申請入籍人士適用)

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/questions-and-answers/100q.pdf

公民及移民服務局公民入籍資源中心

https://www.uscis.gov/citizenship

